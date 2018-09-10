隔壁炸雞店飄油煙異味 美髮店老闆竟汽油火攻

美髮店老闆娘不爽隔壁炸雞店飄異味，放火燒炸雞店。(示意圖/達志影像)

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中時

46歲許姓女老闆租1棟集合大樓1、2樓開美髮店，認為隔壁炸雞店製造噪音、油煙及異味，多次反映未獲改善，憤怒而凌晨騎機車去加油站買汽油，到炸雞店騎樓放火後返回店內，打電話報警後不理會。所幸，路人發現起火及時搶救，僅騎樓鐵捲門及天花板遭燻黑。台中地院依公共危險罪判處許女徒刑2年，仍可上訴。

判決書指出，許女租用中市南屯區1棟集合大樓的1、2樓店面開美髮店，吳姓女子要在隔壁店面經營日式炸雞店，自105年12月底開始裝潢，106年3月開始營運。許女認為炸雞店從裝潢到營業半年多來噪音、空氣汙染及異味不斷，多次反映都未改善而心生不滿，106年7月13日凌晨氣憤地騎機車帶塑膠瓶去加油站加汽油，返回放置炸雞店騎樓前，點火燃燒引發火勢後，就兀自回美髮店。

所幸，路人察覺火勢，先以水滅火無效，再向管理室借滅火器撲滅，火勢導致騎樓的天花板及炸雞店的鐵捲門遭燻黑。

許女辯稱，並無意要燒炸雞店，不但自己店門口的椅子都沒燒到，且炸雞店另一側隔壁店面連草木都沒燒到，騎樓很空曠，而且旁邊都沒有雜物。許女的律師並指稱，許女長期對炸雞店不滿，遭受精神壓力，晚上失眠焦慮，有憂鬱症才會犯此案。

法官認為，醫院鑑定許女的精神狀態雖有焦慮及憂鬱情緒症狀，但整體的認知功能及判斷能力屬於正常，而放火後，雖曾打119報警並未滅火，所引發的火勢由路人合力滅火而認定為放火普通未遂罪，審酌許女已有悔悟，並有意願與被害人洽談和解，放火燒燬現供人使用住宅未遂，依法判刑2年。

(中時 )

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