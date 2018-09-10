搶專賣店生意！全家推義大利麵新品

2018年09月10日 15:15 工商 劉馥瑜

全家「經典奶油培根義大利麵」。圖／業者提供

全家「經典蕃茄肉醬義大利麵」。圖／業者提供

瞄準外食商機，全家便利商店今（10）宣布，推出「經典奶油培根義大利麵」、「經典蕃茄肉醬義大利麵」兩款商品，並祭出限時折扣，9/12-9/25義大利麵全品項88折，再加碼全家會員專屬優惠，9/12-10/9使用全家會員點數2,000點，就可享加價39元的會員嚐鮮價。

全家表示，據觀察，消費者到超商購買的微波主食中，義大利麵位居前3名，且據市場調查，白醬、紅醬是台灣消費者最喜愛的前兩名口味，因此，全家今年鮮食構造改革，再度將重心放在義大利麵上。

全家指出，去年推出的義大利麵採用與日本全家同款麵體，口感更有嚼勁，成功帶動業績成長約2成；今年再從製程著手，以義大利麵專賣店的「鹽水煮麵法」，縮短煮麵時間，使麵條Q彈度再升級，希望讓消費者在全家就能品嚐到專賣店等級的美食。

全家鮮食部部長黃正田說，義大利麵的美味「金三角」是：麵體、醬汁及製程，全家去年汲取日本全家義大利麵熱銷經驗與技術，逐步從麵體、醬汁本質展開革新，成效浮現，帶動義大利麵年度業績成長約1～2成；今年再從製程面改革，首度採用專門店鹽水煮麵法，利用鹽水沸點較高特性，縮短麵條烹煮時間，歷經半年反覆測試，實測出最佳煮麵時程，讓麵條更富嚼勁、醬汁更易附著。

黃正田進一步表示，此次採用的義大利麵鹽水煮麵法，今年7月已先嘗試在兩款生義大利麵新品進行銷售測試，推出後成功帶動義大利麵業績，較活動前期成長超過2成，接下來將再推出主菜型的義大利麵新品。

此次兩款新品，據全家介紹，「經典奶油培根義大利麵」將原先的起司片，調整為起司絲，使麵醬融合度更佳，並以培根條取代過去的培根片，可感受到Q彈麵條、香濃起司與紮實培根口感；「經典蕃茄肉醬義大利麵」則是事先烘烤牛肉引出風味，加入蕃茄醬、蕃茄丁，讓紅醬風味層次更濃郁，同時讓肉醬顆粒感增加，品嚐起來更具口感，從醬汁、麵體、製程，皆完整呈現義式專賣店的烹飪工法，值得一嘗。

(工商 )