黃偉哲：慰安婦事件是日本對不起台灣

針對日人藤井實彥踢慰安婦銅像，民進黨台南市長候選人黃偉哲表示，這是大是大非的問題，慰安婦的議題政府必須立場堅定，這是日本對不起台灣，即使台日關係友善但也不能混淆是非，他也支持謝龍介的抗議行動。（曹婷婷攝）

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針對日人藤井實彥踢慰安婦銅像，民進黨台南市長候選人黃偉哲表示，這是大是大非的問題，慰安婦的議題政府必須立場堅定，這是日本對不起台灣，即使台日關係友善但也不能混淆是非，他也支持謝龍介的抗議行動。

他說，他早在2010年就曾與當時的立委黃淑英共同提案，要日方就慰安婦議題道歉，並且列入我國中小學教材，「這是大是大非的問題」。

對於有綠營大老說，有些台灣慰安婦是自願的，黃偉哲說，這點他堅決反對。有人說外島也有八三么，他也認為不要以此模糊慰安婦存在的事實，「一事歸一事，一碼歸一碼」，有沒有八三么是另外一回事。

他說，慰安婦事件我方必須立場堅定，就是這是日本對不起台灣，即使台日關係友善，但也不能混淆是非，慰安婦只要有一個非自願那就是對台灣婦女的侮辱。

至於謝龍介擬北上抗議，黃偉哲說，這點他支持，日本人是在進門後就踢銅像，國民黨是在民眾告知後才知道，作抗議是對的，那樣的日本人我們無法接受，必須道歉。

綠營內部有人要求不應立慰安婦碑和塑像，黃偉哲則認為，只要是合法建物就有必要存在，即使不合法，他也支持有此塑像要放在適當的地方，他舉例，駐韓大使館有立慰安婦坐像，「這是韓國人的發想，但精神上我同意」。

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