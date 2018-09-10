王定宇反制！台灣人若領大陸居住證擬提除籍　網：綠卡也順便啊

民進黨立委王定宇。(資料照,劉宗龍攝)

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中時電子報
/整理報導

大陸推出「台胞居住證」本月上路，短短3天逾萬名台灣人申請。為此，陸委會正著手修改《兩岸人民關係條例》，規定申辦居住證者將有義務申報登記，未登記者將有相關行政罰則，目前朝行政罰鍰來修訂。而民進黨立委王定宇也提出反制，擬提案修改《兩岸人民關係條例》，若台灣人領有大陸居住證，將註銷在台的戶籍。對於王定宇做法，網友諷刺「那拿綠卡也順便除一下」，「笑你不敢做啦」！

自今年2月推出「惠台31條」以來，大陸加速落實中共十九大報告提出的「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」的承諾。而9月大陸各地更開放申領台灣居民居住證，進一步便利台灣民眾在大陸工作、學習、生活及保障合法權益。

對此，陸委會一口咬定是統戰策略，預計著手修改《兩岸人民關係條例》，規定申辦居住證者將有義務申報登記，未登記者將有相關行政罰則，目前朝行政罰鍰來修訂。但修法也包含相關配套，如「可委託代辦」等措施，目前都在研擬中，陸委會的態度是「盡速修訂」，在立法院新會期就會推動。

而王定宇也將提出反制，據《蘋果日報》報導，王定宇將擬提案修改《兩岸人民關係條例》，若台灣人領有大陸居住證，將註銷在台的戶籍。王定宇表示法案已完成連署，但還在考慮要不要提出，因為不能讓台商成為大陸和台灣的夾心餅乾，但也要在國家安全和忠誠取得平衡。

對於王定與的提案，批踢踢網友譏諷「平常不知道在幹嘛，這時候動作就很快」、「領綠卡的也麻煩除籍」、「雙國籍都除一除，就呵呵沒立委敢再提」、「意識形態治國，也不想想人才跑到中國的原因」、「蔡英文家海霸王集團先除籍示範啊」、「領台胞證的也直接除籍好了，笑你們不敢」，但有網友表示取消健保不是更實在？更有網友表示「除戶籍有差？你出任何國兩年沒回就除籍了」、「這是除戶籍不是除國籍...又在騙和煽動情緒啦！出境兩年本來就會除戶籍,確認非居住事實而已」、「敵國XD，乾脆恢復堪亂條款算了反正想做的事都一樣」。

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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