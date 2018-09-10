《幸福城市》多倫多放映爆場！男女主角遭疑「假戲真做」

《幸福城市》（左起）導演何蔚庭女主角Loiuse男主角李鴻其。（牽猴子整合行銷提供）

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曾獲得金馬獎最佳新導演何蔚庭最新作品《幸福城市》於8日在多倫多國際電影節舉辦世界首映，全場超過500個位子全都銷售一空、座無虛席。導演何蔚庭帶著男主角李鴻其與女主角露易絲葛林柏（Louise Grinberg）參與盛會。三人與觀眾在台下一起觀影，李鴻其與露易絲都是第一次看到全片，兩人原本都相當緊張，直到電影放映完畢，全場觀眾熱烈鼓掌，才稍微舒緩先前的緊張感。

何蔚庭導演過去作品參與國際影展經驗許多，但因為《幸福城市》全程用35釐米底片拍攝，以及敘述方式特別，從未來到現在再回到過去，首度在大銀幕放映也讓他更相信當初決定用底片拍攝是最正確的選擇。多倫多國際影展總監Piers Handing大讚：「非常喜歡《幸福城市》，不只是好故事、好內容、好演員，更有強烈的影像風格，非常迷人！」

在電影放映結束，何蔚庭導演與兩位演員也參加映後的座談會，與觀眾互動半小時以上，其中有觀眾問李鴻其：「小張〈李鴻其飾〉到底愛不愛Ara〈露易絲葛林柏飾〉？」李鴻其妙回：「你說在電影裡的？還是現實生活？」讓全場觀眾大笑。

露易絲説李鴻其的英文有進步許多，以前都只能傳單字給他，現在能傳對話了。何蔚庭說，因為在拍戲過程兩人的默契非常好，現在難得在多倫多相聚，感覺就像久未見面的親人一樣。李鴻其說：「《幸福城市》可以來到多倫多的站台競賽單元真的很不容易，還是唯一一部華語電影。這次感受到電影節的氣氛是非常美好的，尤其是觀眾給予的迴響。」該片10月26日全台上映。

(中時 )

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