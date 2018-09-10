市場改建案爭議多 柯文哲認錯：預算編列相當混亂

2018年09月10日 14:58 中時 陳燕珩

北市第一果菜市場改建案惹議，民進黨議員周柏雅上周在議會詢問改建案坪數，市長柯文哲當場答不出來，市府官員也被考倒。周今再度詢問，柯還是無法精準回答，還面露不悅說「我不是在當工頭」。隨後被周質疑改建案預算編列程序亂七八糟，違反正直誠信原則，柯也坦言，「我完全同意，這案子預算相當混亂。」

周柏雅今在議會質詢再度詢問，第一果菜市場改建案總樓底版面積有多少，農產、漁產各占多少？柯文哲直呼不清楚細節，請出幕僚說明，但仍還不忘強調，他不是來當工頭的，市政工作太多，市長最重要的工作不是去記這個。

周柏雅質疑，第一果菜市場改建案140億預算2015年就通過，但市府隔年才做規畫設計，到現在各方還在提需求，講好聽說要滾動式修正，哪有想翻就翻、想滾就滾的，根本就是先匡列預算再湊數，整個編列程序亂七八糟。

柯文哲聽聞坦言，完全同意議員的指責，這案子拖太久，前朝幾年前就有規畫案，柯市府接手後希望盡快開工，所以差不多、差不多就上路了，預算編列不確實。他強調，若到現在都還在研究各方需求，那預算確實只是匡列的概算，不是真的預算，後續會請研考會就預算編列過程檢討。

另外，工務局長彭振聲提到，今早市府與北農總經理吳音寧已開會討論，因北農版本3、4樓要挑高變11米，結構要再計算，粗估要多3.5億經費。但周柏雅質疑，140億已經夠多了，扣掉總營造成本120億餘元，還有18億可以運用，市府怎麼開愈多會，經費愈加愈多？

柯文哲說，工程費要增加，但能不能直接在原有140億處理，還可以再討論，所以（吳音寧）有問題就進來講，內部會處理；彭振聲也說，雖然要增加3.5億，但未必要在140億外再追加預算，細節還要討論。

(中時 )