花邊教主布蕾克私密處遭曝光！ 裸體「由上往下」全被看光光

2018年09月10日 15:04 中時 徐桐炘

「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）在《失蹤網紅》飾演為了達成目的不擇手段、氣場強大的貴婦名媛，與安娜坎卓克（Anna Kendrick）飾演的閨蜜有許多機關算盡的心機對決，甚至不惜出賣「私密處」，她所飾演的不羈貴婦艾米莉在自家豪宅客廳擺放一幅視角由私密處往上看的個人裸體肖像，讓戲中安娜初次拜訪她家就大為吃驚。

布蕾克自曝這幅畫作其實是她的主意：「原本劇組設計的肖像偏詼諧風格，但艾米莉如此不甩世俗眼光，她的肖像畫一定要非常大膽和狂野，後來我從時尚攝影大師漢姆特紐頓（Helmut Newton）的情慾攝影作品找到靈感，便請畫師以他的風格來作畫，我也堅持一定要用這幅畫。」這幅驚人的畫作現在在哪裡？她說：「我最近在跑宣傳時想起這幅畫，趕緊跟劇組要回來藏在我家了。」

布蕾克還在安娜面前與由亨利高汀（Henry Golding）飾演的老公西恩高調曬恩愛熱吻，她說：「我跟亨利在那場熱吻戲的所有肢體動作都是即興演出，因為我們必須要讓安娜覺得很不舒服，所以要演得很誇張，讓她出其不意以達到最好的效果。」她甚至在婚前偷竊婆家的古董戒指，並在飛機上色誘老公不得告密，兩人更在機上廁所大玩「四腳獸」遊戲。

老公「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）是否會嫉妒老婆與亞洲新天菜亨利高汀有這麼多激情戲？布蕾克笑答：「他才不會，如果我是他，我也不會嫉妒，我會想說：『這女的若為此離開我就是她蠢！』」羞認老公還是最棒的。該片14日上映。

(中時 )