預防熱低壓及山竹豪雨 賴清德視察氣象局

受熱帶性低氣壓影響，東部及恆春半島雨量增加。（取自中央氣象局）

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行政院長賴清德今（10）日下午帶領交通部、經濟部及水利署官員，視察中央氣象局，並聽取熱帶性低氣壓及中颱「山竹」簡報。中央氣象局表示，位於台灣東南方海面的熱帶性低氣壓，在明天中午之前有機會成為輕度颱風「百里嘉」，目前離台灣2千多公里的颱風「山竹」，則不排除成為強颱，預估15、16日影響台灣最為劇烈，但長浪自13日起便會影響台灣。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，熱帶性低氣壓目前位於恆春南方海面，向東沙島前進，預計今天下午到明天上午最接近台灣，台東山區與恆春半島將有豪雨及強陣風，預計會有130至150毫米雨量；並且，因熱帶低壓中心對流增強，水氣增多，進入巴士海峽時不排除有機會形成輕颱，屆時將發布海上或陸上颱風警報。

「山竹」颱風目前則持續朝向台灣及菲律賓一帶移動，15、16日將是影響台灣最明顯時刻，但長浪從13日就會影響台灣。呂國臣表示，目前我國與國際系集預報颱風路徑趨於一致，「山竹」前進方向受太平洋高壓主導，在13日前往西前進，13日後才有預估路線偏北、偏南的差異。

呂國臣說，未來一周「山竹」持續增強，往西方向前進，大約到東經135度位置會北偏，因行經路線海洋熱含量高且風切小，有助颱風強度發展，預估「山竹」將是中颱上限至強颱規模，暴風圈也會繼續擴大。

賴清德則勉勵氣象局同仁，做最正確、即時的預報，提供全面的氣象服務，他並要求相關部會嚴陣以待，針對熱帶性低氣壓及颱風「山竹」，與地方政府密切合作，必要時做預防性撤離；並且，機器、人員、設備、沙包都要做好超前部屬，針對可能受影響縣市，水庫、滯洪池須做好預防性洩洪。

行政院發言人Kolas Yotaka也表示，針對極端氣候短時強降雨機率增加，造成水患災情，行政院不排除提高公務預算及前瞻建設治水預算，將依程序追加增列，也期盼立法院不分朝野，能共同支持。

(中時 )

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