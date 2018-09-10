為達垃圾減量 環保署擬提高資源回收率

2018年09月10日 15:10 中時 李宜秦

張添晉說，在動脈與靜脈的共同連通下，才能創造產業價值鏈，達到增加回收、減少垃圾的目的。圖／李宜秦攝

蔡鴻德表示，與上勝町相比，台灣的回收率僅5成2，有待努力。圖／李宜秦攝

因大陸實施近廢政策，導致我國廢棄物進口量大增。環保署今召開「日本循環經濟參訪報告記者會」，環保署主秘蔡鴻德表示，「分類的好、資源再利用，垃圾就會變少」，以日本上勝町為例，該町資源回收率高達8成，分類項目多達45種。環保署表示未來會在國內適當地區，推動如上勝町模式的資源回收。

環保署主任秘書與廢管處長賴瑩瑩日前至日本參訪循環經濟相關產業，其中位處四國的上勝町是聯合國SDGS得獎環保單位，該町分類項目多達45種、回收率達8成，將回收物透過交換、有價販賣與維修再生加以循環利用，例如將爐渣、污泥、廢塑膠、廢玻璃、金屬廢料等做中間處理，讓金屬類、無機類等都可以循環。

蔡鴻德表示，與上勝町相比，台灣的回收率僅5成2，有待努力。上勝町目標2020年達零廢棄，該町人口1500人，業者每年收入高達新台幣6700萬、每人每年因資源回收獲利4萬元。

賴瑩瑩說，預計在國內人口較少、組成單純的地區推動上勝町模式的回收，她表示資源回收可分為物質回收與能源回收，分類越細緻、利用則能越徹底，例如廢紙的分類越細緻，紙廠就可更徹底的利用與分配，進而達到垃圾減量的目的。賴瑩瑩舉例，「推動無塑島的小琉球就可以嘗試，人口少會比較容易實施」。

然而日本廢棄物進口至國內的數量也很龐大，賴瑩瑩說「原本日本廢棄物都是運往中國，最近因中國禁塑量，只好先找有無其他地方可去」，不過日本官員已針對塑膠分類擬定「回收作戰策略」，短期雖需要出口，但未來會再建立再生機制。

蔡鴻德說「要落實循環經濟，動脈靜脈都得通」，台北科技大學環境工程與管理研究所教授張添晉解釋，動脈是指需要利用原物料、能源、礦產等的傳統產業或高科技產業，靜脈則是指產業衍生的資源物，也是俗稱的廢棄物，在動脈與靜脈的共同連通下，才能創造產業價值鏈，達到增加回收、減少垃圾的目的。

(中時 )