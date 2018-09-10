北市多處淹水 丁守中反駁柯P：別全推給時雨量

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

昨天台北發生強降雨，全市161處積淹水，台北市長柯文哲表示，係因時雨量過大，超過台北市防洪標準每小時77.8毫米的緣故。不過國民黨台北市長參選人丁守中則反駁，淹水不該把所有問題都推給時雨量，雨水下水道等排水系統的有效運作更重要。柯市府應深自檢討，平常就把排水系統這些城市動脈有效清淤、疏通，做好健檢維護工作，才能避免淹水問題。

丁守中也指出，台北市防洪標準雖然是每小時77.8毫米，但原本雨量再大一點也還能承受。但現在全市許多雨水下水道管線都附掛纜線，掛得太多，又卡住非常多垃圾，或多或少都影響排水，甚至昨天很多地方發生氣爆，通常就是因為幹管不通，才導致高壓水柱沖破了下水道孔。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

他也質疑，柯市府2016年調查設計的雨水下水道，拖延了2年，今年才發包施工；連郝市府在2013、2014年調查設計的雨水下水道，也是到2017年才發包。相信很多民眾都質疑，為何工程延宕、要拖這麼晚才發包？

國民黨立法委員許淑華今天陪同南投茶農贈茶給丁守中，特別免費製作2萬份印有丁守中圖像的薑黃茶包，提供作為丁守中的選舉文宣小物。丁守中在兩人會面後作了以上表示。他並強調，只有雨水下水道做得好、維護得好，積水問題才能更有效解決。

丁守中也說，比起一般公路橋樑每隔 5 年都要大體檢，台北的雨水下水道從民國 60年開始興建，已經逐漸需要系統大修，而不是貼膏藥，看到壞一段修一段，補破網似的修復。

(中時電子報)

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