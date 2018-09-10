新北人口突破399萬 汐止也破20萬

2018年09月10日 15:42 中時 葉德正

新北市設籍人口於8月29日突破399萬人，新北市民政局10日抽出400萬人口活動第四波大獎，最大獎由24歲楊先生幸運獲得，他上月10日才從台北市中山區遷入母親戶內，奪得吉隆坡雙人來回機票；汐止區也在9月5日設籍人口突破20萬人，副秘書長蕭旭岑頒贈5錢金元寶給該區第20萬設籍的吳姓男嬰父親慶賀。

蕭旭岑表示，在8月13日第三波滿千抽獎後，設籍人口在不到30天內就快速增加千人，還有汐止區也順利突破20萬人口大關，成為新北市第9個20萬人以上的行政區，400萬設籍人口的目標會越來越快達成。

汐止區長徐開宇表示，汐止雖然四面環山，但過去即有煤礦及茶葉與便利水運帶動地方繁榮，最近幾年市府更陸續完成橫跨基隆河的星光橋，以及汐止國民運動中心，加上台鐵汐止站、汐科站的便捷交通，與大尖山、五指山、新山夢湖、金龍湖等優美景致，生活機能完善、工作機會多，不但吸引許多民眾入籍，公所更積極推動安全社區計畫，成為新北市第一個通過國際安全社區認證的地區。

汐止吳姓男嬰父親說，夫妻雙方都是汐止在地人，寶寶是第2胎，8月29日出生，9月5號辦理出生登記時，戶所人員告知寶寶是汐止第20萬人口，感到很意外也很開心，對於新北市的生育獎勵金及育嬰津貼等措施給與相當的肯定。

民政局長江俊霆說，400萬人口第四波抽獎，是從3月7日至8月29日設籍新北市的6萬4062位市民中，抽出吉隆坡雙人來回機票、紫外線殺菌塵蹣吸塵器、微電腦微波爐、60吋液晶電視等144個獎項，累計已送出823個好禮，還有市價457萬元的淡水套房及納智捷U5汽車等著送出，越早遷入抽獎機會越多。

民政局統計，除汐止區，各區人口自活動開跑至8月29日也多有增加情形，以淡水增加2125人居冠，其次為板橋2105人及林口1805人；目前正進行第400萬設籍人口落點預測，這些區域在捷運或快速道路等交通建設帶動下，人口遷入跟著增加，都是落點預測的熱門區域。

(中時 )