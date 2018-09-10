MLB》62年來首位打擊三冠王可能在今年出現？

2018年09月10日 15:35 中時電子報 盧品青

NO. DOUBTER. 💣 pic.twitter.com/JVhZOHxzTo — Boston Red Sox (@RedSox) 2018年9月10日

紅襪隊傑迪馬丁尼茲(J.D. Martinez)有可能成為62年來首位「大聯盟打擊三冠王」。自從洋基傳奇球星米奇曼托(Mickey Mantle)在1956年勇摘打擊王、全壘打王、打點王之後，大聯盟再也沒有這麼厲害的打者。

單一聯盟的三冠王就已經十分稀有了，兩個聯盟合計只出現過16次。馬丁尼茲有機會挑戰的是整個大聯盟的三冠王。馬丁尼茲目前是打點王(121)，打擊率0.331落後給隊友貝茲(Mookie Betts)的0.341，全壘打40支只差1支就追上運動家戴維斯(Khris Davis)。

除此之外，馬丁尼茲還是美聯安打最多、長打率最高、壘打數第1的打者。前一回出現這麼厲害的人是2012年老虎隊卡布瑞拉(Miguel Cabrera)，他當年是美聯打擊三冠王，50年來只有他一個人做到，可惜他當年打擊率輸給國聯巨人隊波西(Buster Posey)。

馬丁尼茲目前較難追趕的就是打擊率。一般來說，全壘打王也容易坐上打點王，主要的難題在於打擊率，想揮大棒保證全壘打的產量，往往就不易兼顧打擊率。

米奇曼托當年有多厲害？打擊率0.353、全壘打52支、打點130，而且他只用150場就做到了(當年例行賽154場)。

(中時電子報)