MLB》62年來首位打擊三冠王可能在今年出現？

紅襪外野手馬丁尼茲揮出本季第40轟，助隊打敗太空人。(美聯社)

友善列印
中時電子報

紅襪隊傑迪馬丁尼茲(J.D. Martinez)有可能成為62年來首位「大聯盟打擊三冠王」。自從洋基傳奇球星米奇曼托(Mickey Mantle)在1956年勇摘打擊王、全壘打王、打點王之後，大聯盟再也沒有這麼厲害的打者。

單一聯盟的三冠王就已經十分稀有了，兩個聯盟合計只出現過16次。馬丁尼茲有機會挑戰的是整個大聯盟的三冠王。馬丁尼茲目前是打點王(121)，打擊率0.331落後給隊友貝茲(Mookie Betts)的0.341，全壘打40支只差1支就追上運動家戴維斯(Khris Davis)。

除此之外，馬丁尼茲還是美聯安打最多、長打率最高、壘打數第1的打者。前一回出現這麼厲害的人是2012年老虎隊卡布瑞拉(Miguel Cabrera)，他當年是美聯打擊三冠王，50年來只有他一個人做到，可惜他當年打擊率輸給國聯巨人隊波西(Buster Posey)。

馬丁尼茲目前較難追趕的就是打擊率。一般來說，全壘打王也容易坐上打點王，主要的難題在於打擊率，想揮大棒保證全壘打的產量，往往就不易兼顧打擊率。

米奇曼托當年有多厲害？打擊率0.353、全壘打52支、打點130，而且他只用150場就做到了(當年例行賽154場)。

(中時電子報)

MLB》瘋龐砸人洩憤 反被轟滿貫全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。