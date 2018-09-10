市場改建案市府送「韓國瑜」版本？ 北市官員說法不一

2018年09月10日 15:42 中時 吳堂靖

北農改建案爭議不斷，北市府10日舉行專案會議，達成拍賣場樓高增為11米、停車數量1850格，另產發局自行籌措3.5億經費興建引道工程，不過北市府和北農對於先前提送的版本仍有微詞，會中雙方明槍暗箭，產發局長林崇傑澄清「過程中一直在修訂」，吳音寧則無奈表示「北市府先前提送的就是韓國瑜時期的版本」但也感謝北農建議最終獲得採納。

吳音寧表示，改建工程由市府主導，北農也無法代替市府向業者溝通，過程中我們提出建議方案，今年3月8日也正式行文給北市府 ，3月28日雙首長會議時，建築師也簡單作了兩版本比較，比較可惜的是，市場處最終仍送了去年11月的版本給新工處。

吳音寧表示，該份報告是依據前總經理韓國瑜於2016年3月15日所提送的北農需求版本，換言之，中間討論的意見都未被納入，因此北農才會繼續跟北市府溝通；產發局長林崇傑則反駁，過程中雙方不停討論，沒有所謂的韓國瑜版本。

會中也達成數項共識，北市府工務局長彭振聲表示，礙於法規的限制，停車場仍維持1800個停車位，並接受北農挑高樓層需求，但產發局需籌措經費3億5千萬元左右，才能使華中橋引道、交通方案獲得改善；有關垃圾與有機廢棄物處理，原設計1500平方公尺，環保局希望依照法令規範還要通過環評，請北農研討。

由於上周彭才在民進黨黨團內表示，果菜市場連接水源快速道路的橋墩已完工，為了要使建物與引道順利銜接，因此樓高無法調整，然而今天卻做出樓高調高成11米決議，打臉先前說法，引發媒體質疑。

彭振聲解釋，今天在會議中看到設計圖後，和建築師溝通3、4樓層高度調整成11米即能銜接，澄清「有時候工程師頭腦比較死，但這兩天再想了一下，覺得調整一下就可以了」媒體追問「所以頭腦又活了嗎？」彭則尷尬笑稱「沒有拉」。

(中時 )