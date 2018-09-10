失業女餓昏偷泡麵 店長被咬不忍追究

2018年09月10日 16:00 中時 黃國峰

中市一名失業的劉姓女子，因為飢餓難耐，到南屯區的一家超商偷了泡麵及罐頭，過程中被店長從監視器畫面中發現報警，台中市警局第四分局南屯所員警到場逮補時，劉女反抗，幫忙的店長還因此被咬一口，劉女筆錄時表示因為失業沒錢吃飯才偷東西，店長聽聞不忍追究，但竊盜乃非告訴乃論之罪，員警仍將她以竊盜罪移送法辦。

超商店長發現40歲劉女，先佯裝選購物品在店內繞了一圈，透過監視器發現她竊取泡麵1包及玉筍罐頭1罐（共價值新台幣63元）放入隨身的背包內，立即將她攔下並報警。員警到場後，從其背包內查獲贓物，劉女也坦承不諱，但正當員警要將她逮捕時，她突然發狂抗拒，因她體型壯碩，店長見狀上前幫忙，手臂卻被劉女咬一口，費了一番功夫才將她帶上巡邏車。

劉女事後表示，她實在是因為失業沒錢吃飯，餓到受不了，才起了貪念到超商隨手拿泡麵及罐頭來充飢。店長聽完，深感同情，表示傷害與竊盜部分，皆不提出告訴，但因竊盜罪屬於非告訴乃論之罪，員警仍將她以竊盜罪移送法辦。

南屯派出所所長周景彬表示，民眾生活上若遭遇變故，可尋求社會救助管道，例如「1957」福利諮詢專線，警察亦會協助通報社會局、區公所申請急難救助，誤一時失去理智而觸法。

(中時 )