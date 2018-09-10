失業女餓昏偷泡麵 店長被咬不忍追究

40歲劉女因為失業沒錢吃飯，到超商偷泡麵，店長雖同情，但竊盜罪屬於非告訴乃論之罪，員警仍將她以竊盜罪移送法辦。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時

中市一名失業的劉姓女子，因為飢餓難耐，到南屯區的一家超商偷了泡麵及罐頭，過程中被店長從監視器畫面中發現報警，台中市警局第四分局南屯所員警到場逮補時，劉女反抗，幫忙的店長還因此被咬一口，劉女筆錄時表示因為失業沒錢吃飯才偷東西，店長聽聞不忍追究，但竊盜乃非告訴乃論之罪，員警仍將她以竊盜罪移送法辦。

超商店長發現40歲劉女，先佯裝選購物品在店內繞了一圈，透過監視器發現她竊取泡麵1包及玉筍罐頭1罐（共價值新台幣63元）放入隨身的背包內，立即將她攔下並報警。員警到場後，從其背包內查獲贓物，劉女也坦承不諱，但正當員警要將她逮捕時，她突然發狂抗拒，因她體型壯碩，店長見狀上前幫忙，手臂卻被劉女咬一口，費了一番功夫才將她帶上巡邏車。

劉女事後表示，她實在是因為失業沒錢吃飯，餓到受不了，才起了貪念到超商隨手拿泡麵及罐頭來充飢。店長聽完，深感同情，表示傷害與竊盜部分，皆不提出告訴，但因竊盜罪屬於非告訴乃論之罪，員警仍將她以竊盜罪移送法辦。

南屯派出所所長周景彬表示，民眾生活上若遭遇變故，可尋求社會救助管道，例如「1957」福利諮詢專線，警察亦會協助通報社會局、區公所申請急難救助，誤一時失去理智而觸法。

(中時 )

涉嫌詐領研究費買家電 大學教授3… 還不出錢勒死債主 貨運司機殺人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。