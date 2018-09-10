比照周年慶 中友購物節13日搶先預購

2018年09月10日 15:47 中時 馮惠宜

百貨九月底到十月的周慶大檔是化妝品囤貨檔，中友百貨在化妝品滿兩千送兩百之外，將推出16萬組獨家優惠商品。（馮惠宜攝）

景氣冷颼颼，中台灣百貨業卻搶在此時率先舉辦下半年最大檔促銷，中友百貨購物節13日搶先舉辦預購，今年維持化妝品滿2000送200，全館滿額送門檻降至滿3千送3百，還推出5波家族會員禮，以及SUZUKI機車及「FUJI智能按摩椅等超值抽獎活動，要搶在秋節送禮旺季前狂吸禮贈品團購買單。

今年消費市場吹起倒店風潮，百貨業在艱困中仍然要端出牛肉吸引客人進門，其中餐飲佔比不斷調高，而每年九月底到十月的周年慶檔期，被視為是化妝品囤貨大檔，在市場金流活水有限下「先搶先贏」已是百貨業共識，中友百貨購物節20日登場，搶在13日就先舉辦預購會，預購促銷和商品內容比照周慶。

此次促銷重點，包括全館滿千送百、5波家族會員禮、品牌日再加碼、刷卡滿額禮，還有「SUZUKI機車」及「FUJI智能按摩椅」等超值抽獎活動。

尤其適逢中秋佳節前夕，搭上民眾採購中秋禮品需求，透過滿千送百催化買氣，此次到餐廳用餐累計滿3千也能有300元禮券回饋，不管是連假聚餐或是大宗送禮都有超過10％的回饋，可望拉抬買氣。

而社群影音當道，中友繼上半年周年慶拍攝中友搖洗腦舞影片獲上百萬點閱後，今年購物節特別邀請知名Youtuber「異鄉人」及全體員工一起做公益，與南投偏鄉新鄉國小原住民小朋友共同演出精彩的「Let’S Go」影片，目標達到26萬次的觀看次數，中友將捐贈10萬元，幫助南投偏鄉新鄉國小原住民小朋友們，明年可以到馬來西亞參加國際音樂會交流演出，一圓他們的夢想。

(中時 )