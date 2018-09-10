英媒：巴基斯坦新政府考慮暫停中巴經濟走廊建設

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繼馬來西亞重新審視在中國「一帶一路」倡議下達成的多個基建協議後，英國金融時報引述巴基斯坦部長級官員及多個顧問表示，該國新政府將重新審視「一帶一路」投資項目，並重新談判2006年中巴貿易協定。據稱有關項目是屬於620億美元中巴經濟走廊（CPEC）計劃的一部分，包括瓜達爾港的大規模擴建工程、公路鐵路建設，還有一家價值300億美元的發電廠。

大陸透過「一帶一路」倡議在諸多國家開展基礎建設，但龐大的工程項目卻讓這些國家債台高築，導致財政進一步惡化，也讓市場對「一帶一路」出現不少負面評價。

香港信報報導，大陸國務委員兼外交部長王毅近日在巴基斯坦訪問期間，面對外界此疑慮，他表示，中巴經濟走廊是應巴基斯坦需求而展開的重大經濟合作項目，其成果實實在在，沒有加重巴基斯坦債務負擔。

王毅指出，走廊架構下共有22個合作項目，其中9個已完工，13個正在興建，總投資190億美元，帶動巴基斯坦每年經濟增長1至2個百分點，創造了7萬個就業機會，這些成果有目共睹。

關於債務問題，王毅強調通過國際融資實施重大項目，是各國的通行做法。目前巴基斯坦所持外債中，47％來自多邊金融機構。而中巴經濟走廊的22個項目中，18個由中方直接投資或提供援助，只有4個使用中方的優惠貸款，走廊項目沒有加重巴方的債務負擔。相反將釋放應有經濟效益，為巴基斯坦帶來可觀經濟回報。

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