坡地社區安全 建研所提醒民眾自主防災

2018年09月10日 15:51 中時 張理國

極端氣候影響北部近日大雨下不停，對於基隆等北部坡地社區形成安全隱憂，內政部建研所除了推動「坡地社區自主關懷與防災推廣教育計畫」，也提醒民眾注意戶外各種不穩定癥兆預警，像是坡地裂縫的發生與擴大，都要提高警覺，及早因應。

根據內政部「坡地社區安全居住手冊」顯示，戶外各種不穩定癥兆預警，包括坡地裂縫的發生與擴大； 擋土設施的背填土發生鬆軟或坍陷；坡面排水異常；坡面植生不良與異常生長，若坡面上原來垂直的樹木或電線桿傾斜時，則表示該斜坡有淺層滑動可能跡象。民眾有發現類似情事，都可向地方政府反映。

建研所表示，台灣的山坡地社區數量眾多，隨著設施老化與極端降雨影響，潛在風險日益增高，然而政府防救災資源有限，無法一一介入，因此推動坡地社區自主防災，提升社區居民防災意識及管理維護能力是刻不容緩的工作。內政部建築研究所自99年起推動「坡地社區自主關懷與防災推廣教育計畫」，至今已現地勘查輔導121處社區，累計受惠戶數超過3萬戶，受惠居民已超過10萬人。

建研所表示，坡地社區環境內的潛在危機其實都有跡可尋，但一般社區居民普遍無法辨識這些徵兆，因此內政部近年來導入專業技師資源，實施社區現地勘查輔導，提出社區潛在災害處所、因應對策，撰寫勘查建議報告書，並且針對曾發生歷史災害與社區內的災害熱點處，由技師團隊協助設置「裂縫計」等簡易巡檢點，透過智慧型手機配合QR code掃描，社區居民可以輸入巡檢資訊及拍照上傳記錄等方式持續關心社區。

建研所指出，除了提供專業技術性的協助外，推動自主防災更重要的是促進居民防救災的意識與觀念的養成，因此本項輔導工作還是由技師團隊引導社區居民實地參與環境災害辨識及記錄、進行社區巡檢系統教育訓練，並藉由推動防災工作坊的社區營造活動，透過居民參與防災對策討論、災害熱點地圖製作、救災情境研擬與兵棋推演等系列活動，協助社區建立防救災組織，凝聚社區居民防災共識。

(中時 )