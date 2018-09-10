誰才真的在治理國家？答案竟不是蔡英文

2018年09月10日 16:00 中時電子報 謝雅柔 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文執政以來，不僅施政讓民眾不滿，說出的話也經常引發批評。此外，蔡總統經常對著稿子念，也被酸上任後成讀稿機。臉書粉專「歷史的鏡像」稍早發起一項投票，並要民眾選出誰才真的是總統，未料竟有96%網友認為答案是讀稿機。

蔡英文總統上任後，曾強調團隊會是一個最會溝通的政府，但民進黨執政後民調卻始終低迷，主因是蔡政府與社會溝通不足，與人民的距離便遙遠。此外，蔡總統也經常被酸是「神隱少女」或是「讀稿機」。資深媒體人黃暐瀚就曾撰文感嘆表示，為何一個曾經口才便給的人，當上總統之後，卻變成一位只會看稿，沒有溫度的讀稿機？他不解是蔡英文害怕講錯話還是那年「最後一哩路」的演講回響太過巨大，令她從此只肯讀稿，不肯說話？

蔡總統曾在專訪中做出解釋，她說幕僚幫她寫稿子，叫她在群眾的面前，在很多人的面前，在電視機的面前去把它唸出來，「那我也就去把它們都唸出來了」。蔡說文字是優美的、內容是豐富的，但是總統的表情是嚴肅的。總統也覺得看完之後，大家的印象不深，「然後這個總統，好像個性就沒有了」。蔡說看到電視上，就是一個蔡英文總統，然後對著稿子，要不然就是讀稿機，唸一遍給民眾聽，因此不會覺得這個總統是一個活生生的總統，「其實我是接近的」蔡總統強調，「只是你不知道我在接近你而已」。

對此，臉書粉絲專頁「歷史的鏡像」發起投票，並寫道「針對蔡英文總統，每次講話都要使用讀稿機，如果沒有使用時，很容易就講出幹話，讓人覺得不可思議，感覺智商有問題，請問你認為誰才真的是總統，在治理我們的國家？」截至今日下午四點為止，有27名網友投票，其中有26位網友投給讀稿機，蔡英文僅得到1票。

(中時電子報)