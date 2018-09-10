5萬人次工作優先給退休公教？北市府挨批排擠他人

2018年09月10日 15:56 中時 陳燕珩

年金改革7月上路，北市有近4萬名退休公教人員受影響，向市府反映心聲，北市府為此研擬「加強照護關懷退休人員方案」，整理府內30多個局處，統整出5萬多人次工作機會，優先給退休公教人員參與。不過，外界質疑此舉恐排擠其他人，台北市長柯文哲今強調，只是提供一個平台，還是會公平競爭。

北市副市長鄧家基今在議會指出，市府針對現有對外買服務的工作，盤整出臨時性、專業化的工作，約有5萬人次機會讓大家登記，推出後不會影響市府的員工，至於原參與的外部人員也會公平競爭。

他舉例，像是補蜂抓蛇工作現委託義消在進行，但若有退休消防員經驗更好，未來可請他們幫忙，依市府現有的工作，預計用1.4億到1.5億預算來執行，各工作薪酬不一，像是審查委員大概每次可領2000到2500元。

但民進黨議員王孝維質疑，補蜂抓蛇也是很多義消的收入來源，未來優先給退休人員做，也是在排擠他們；另外，選舉快到了，很多人質疑這項新政是在政策買票。

柯文哲說，7月年改上路後市府陸續辦座談會，很多退休員工有抱怨、有意見，所以希望提供更多協助給退休員工，這1.5億預算沒有多編，只是整理現有的工作。

不過，北市公訓處長曲兆祥上午受訪時才強調，盤點出這些機會讓退休公僕兼職，能多少改善他們的生活條件，像是學校的課輔老師，或是局處講師、標案審查委員等，若應徵者條件都相符，「會盡量優先給退休公職人員。」

國民黨議員徐弘庭質疑，針對人力運用，應讓各族群都有公平機會，而不是選舉到了就特別針對公教照顧，難道是想把選票騙到手再說？

對此，柯文哲強調，市府是提供平台，幫大家找機會，退休公教可以來申請，還是公平競爭。他也提到，還是支持年金改革方向，不過在中央既定政策下，市府同時在思考，希望在能力範圍內，對退休公教有些協助。

(中時 )