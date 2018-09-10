亞培六產品下架 一周內提檢討報告

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知名營養補充品「亞培安素」發生變質，衛福部要求亞培原味安素、管灌安素、健力體、普寧勝、腎補納與愛美力HN等6項產品48小時內全面預防性下架。衛福部食藥署食品組副組長魏任廷表示，根據昨晚5時下架期限統計，全台共下架264萬多罐相關產品，同時也要求亞培須於1周內，9月17日前須提出檢討報告。

亞培台灣分公司於今年1至8月總共收到來自賣場、藥局、醫院、消費者等629件客訴，包括兩家醫院，但業者自認產品沒有安全疑慮，因此未向衛生單位通報，但基於食品安全，衛福部仍要求亞培發生變質的6項產品，於昨天傍晚五時前下架，目前也請各縣市衛生局主動清查市面上是否有相關流通產品，一旦發現還有產品仍陳列販售，將依《食安法》開罰3至10萬元罰鍰。

魏任廷表示，亞培美國廠的亞太區品管主管昨日也到食藥署進行說明，並表示已針對生產過程、後續運送的環節問題，已由原廠高階技術主管啟動調查，並承諾一周內提出完整的檢討報告，說明產品變質原因，以及是否有安全疑慮。

此外，亞培葡勝鈉、小安素也陸續傳出結塊變質問題，魏任廷表示，上述產品分別來自不同國家，且都領有衛福部食藥署「特定疾病配方食品」核備函字號，進口時皆有相關簽審文件，且該項產品客訴占比未超過異常值，因此不會下架。不過，北市衛生局仍已著手針對亞培其餘20多項產品展開調查，也針對亞培旗下所有產品送驗，預計１周至２周內檢驗報告結果就會出爐，如有疑慮，也將比照辦理預防性下架。

(中時 )

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