王心凌嗆酸民「微博無聊風氣」 引爆陸網友怒火

2018年09月10日 16:11 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

王心凌和網友爭論對話。(圖／翻攝自王心凌IG)

陸網友不滿王心凌言論。(圖／翻攝自微博)

網友替王心凌說話。(圖／翻攝自微博)

王心凌近日到西班牙工作，並PO出上工前踩水的美照，有網友留言「度假天后」，意外踩到她地雷，雖然有粉絲幫忙緩頰只是玩笑話，但她仍回「我並不覺得好笑耶」，而這段對話卻惹怒微博網友，還登上微博熱搜榜。

王心凌趁上工前去海邊踩踩水，並在IG分享美照，有網友在底下留言4個字「度假天后」，這讓她相當不滿，怒回「首先，沒搞清楚狀況前，就不要每每這樣亂酸。再者，就算是度假又怎樣呢？有礙到你嗎...請你不要把你在微博的無聊風氣帶來這溫馨分享的天地」，雖有粉絲緩頰只是玩笑話，表示大陸粉絲喜歡取外號，但她仍回「我並不覺得好笑耶」。

不過她那句「微博的無聊風氣」卻引爆陸網友怒火，認為她情商也太低了、玻璃心，「什麼時候ins用戶能歧視微博用戶」、「用微博只是為了人民幣吧」、「會過氣不是沒有原因的」，不過也有粉絲替她抱不平，覺得只要讓當事人不舒服，本來就該道歉，還有人解釋，她是說「你」在微博的無聊風氣，是針對網友本人，不是說整個微博，讚她過往和粉絲都親切互動，會這樣說肯定都不是真粉。

(中時電子報)