王心凌嗆酸民「微博無聊風氣」 引爆陸網友怒火

王心凌上工前PO美照，被網友回「度假天后」。(圖／翻攝自王心凌IG)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
王心凌和網友爭論對話。(圖／翻攝自王心凌IG)
陸網友不滿王心凌言論。(圖／翻攝自微博)
網友替王心凌說話。(圖／翻攝自微博)

王心凌近日到西班牙工作，並PO出上工前踩水的美照，有網友留言「度假天后」，意外踩到她地雷，雖然有粉絲幫忙緩頰只是玩笑話，但她仍回「我並不覺得好笑耶」，而這段對話卻惹怒微博網友，還登上微博熱搜榜。

王心凌趁上工前去海邊踩踩水，並在IG分享美照，有網友在底下留言4個字「度假天后」，這讓她相當不滿，怒回「首先，沒搞清楚狀況前，就不要每每這樣亂酸。再者，就算是度假又怎樣呢？有礙到你嗎...請你不要把你在微博的無聊風氣帶來這溫馨分享的天地」，雖有粉絲緩頰只是玩笑話，表示大陸粉絲喜歡取外號，但她仍回「我並不覺得好笑耶」。

不過她那句「微博的無聊風氣」卻引爆陸網友怒火，認為她情商也太低了、玻璃心，「什麼時候ins用戶能歧視微博用戶」、「用微博只是為了人民幣吧」、「會過氣不是沒有原因的」，不過也有粉絲替她抱不平，覺得只要讓當事人不舒服，本來就該道歉，還有人解釋，她是說「你」在微博的無聊風氣，是針對網友本人，不是說整個微博，讚她過往和粉絲都親切互動，會這樣說肯定都不是真粉。

(中時電子報)

謝娜不留情揭私下真實面 氣得陳… 江俊翰淚崩道歉「做錯事」坦承為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。