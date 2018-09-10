國民黨台中市黨部對違紀參選人開鍘撤銷黨籍

2018年09月10日 16:21 中時 盧金足

2018年地方公職人員選舉，台中市市長、市議員、里長及和平區區長、區代表選舉，已於8月31日登記結束，國民黨台中市黨部經由市黨部考核紀律委員會開會後，作出對違反黨紀參選同志之處分決議，將九名違紀參選的黨員撤銷黨籍處分，依黨章規定經撤銷黨籍處分之黨員，於三年內不得申請回復黨籍。

國民黨台中市黨部主委陳明振表示，在此關鍵時刻，唯有團結才能勝選，呼籲黨員要秉持愛國愛黨初衷，記取教訓，捐棄成見，團結力量，全力支持國民黨提名的參選人，千萬不要被混淆，集中選票，11月24日讓台中藍天再現。

陳明振強調，這場選戰的目標就是國民黨提名的市長參選人盧秀燕、市議員及里長提名參選人均能順利當選，揮出全壘打。

國民黨台中市黨部說，市黨部考核紀律委員會開會時均表示撤銷同志黨籍雖是痛苦的決定，但黨有黨的規範，必須嚴明黨紀，才能維護制度，讓同志信服，否則黨內同志常是因為不團結，才使得親痛仇快的憾事一再重演，這是大家最不樂見的。

國民黨台中市黨部公布九名違反黨紀參選同志的處分決議，九名違紀參選的黨員包括吳宜昌(市議員第二選舉區:清水、梧棲、沙鹿)、林國佑(市議員第三選舉區：大肚、烏日、龍井)、賴同一(市議員第四選區：豐原、后里)、徐瑄灃(市議員第五選舉區：大雅、潭子、神岡)、阮啟平(市議員第七選舉區：南屯區)。

柯貞竹(市議員第十選舉區：中、西區)、林學冠、廖國銘(市議員第十一選舉區：東、南區)及賴裕銘(市議員第十四選舉區：東勢、石岡、新社、和平)等九人予以撤銷黨籍之處分，依黨章規定經撤銷黨籍處分之黨員，於三年內不得申請回復黨籍。

(中時 )