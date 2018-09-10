影》羽球名將李宗偉推自傳電影 坦言拍電影比打球累

2018年09月10日 16:08 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

《李宗偉：敗者為王》飾演青年時期李宗偉演員曾冠源(Fox Network Group提供)

馬來西亞羽球名將、「拿督」李宗偉因為身體健康問題休養中，他的傳記電影「李宗偉：敗者為王」，將在9月28日教師節起在全台秀泰影城獨家上映，10日先舉辦媒體試映會，熱愛羽毛球的體育台主播鄭先萌， 聽奧金牌選手范榮玉及數個羽球社團球員，帶著羽球拍進戲院，以行動力挺這位羽球世界球王。

李宗偉在馬來西亞地位相當受歡迎，這部傳記電影當初宣布開拍之初，吸引超過2000人排隊試鏡，為了就是爭取這份榮耀參與演出，最後由2位演員曾冠源與黃煒杰雀屏中選，扮演大、小李宗偉。

這部電影在馬來西亞舉辦電影首映活動時，因為想參加的觀眾太踴躍，主辦單位甚至包下一整座可容納超過2萬名觀眾體育場場地一起欣賞，創下金氏世界紀錄。

電影描述李宗偉小時候因為看到電視轉播羽球賽，而激起一股狂熱、立志成為大馬羽球國手，卻遭父親極力反對；家裡貧困沒錢買球拍，李宗偉放學後到羽球店打工換取羽球，在沒有羽球拍情況下，他學著利用廚房平底鍋練習，還瞞著父親去參加各種比賽，也呈現李宗偉少年時期成為與球員，極力爭取加入國家隊，卻因身高不夠落選，靠著永不言敗的精神，一步一步登上世界冠軍的故事。

這部傳記電影也重現李宗偉與一生宿敵─中國好手林丹的比賽畫面，讓觀眾重溫兩位頂尖好手高手過招的感動，李宗偉本人也在影片中客串45秒，之前被問到拍攝感想時，「李拿督」笑著表示：「拍電影比我打球還累！」

李宗偉在馬來西亞是家喻戶曉的「國寶級」運動英雄，就連台灣羽球王子周天成，上個月底在亞運拿下中華隊羽球男單首面銀牌、接受訪問時都說：「2010年廣州亞運，我看著林丹和李宗偉的金牌戰，雖然李宗偉拿下銀牌，不過他到現在都沒有放棄，所以他一直是我的榜樣。」為了推薦偶像的勵志傳記電影，周天成還特地拍了一隻「15秒羽球花式運球不落地神技」，第一次拍抖音影片幫偶像站台。

(中時電子報)