民進黨徵召蔡長昆代表參選麥寮鄉長 許忠富也保住黨籍

2018年09月10日 16:20 中時 周麗蘭

縣議員李建昇（右）10日質詢縣長李進勇（左）關於政治詐欺的看法。（周麗蘭攝）

麥寮鄉長許忠富臨時棄選，麥寮鄉代會主席蔡長昆在最後一刻完成登記引起軒然大波，許忠富7日向縣黨部執委會報告緣由，一名執委建議許忠富、蔡長昆都應開除黨籍，但多數執委認為不必要，會中決議補徵召蔡長昆代表民進黨競選麥寮鄉長。

民進黨雲林縣黨部7日召開執委會討論違紀參選案件，決議開除3個登記參選鄉鎮長、5個登記參選縣議員的黨員，討論到麥寮鄉長許忠富棄選、蔡長昆違紀參選案時，執委、縣議員李建昇認為不應有雙重標準，建議許忠富、蔡長昆都應開除。

列席說明的許忠富表示，他接受蘇治芬立委建議，欲參加黨內立委初選，但沒料到不選鄉長這件事造成這麼大的風波，他決定不選鄉長時有透過立委蘇治芬向黨秘書長洪耀福報備徵詢可不可以，洪認為「如果不影響、不傷害黨的話」。

據轉述，蘇治芬表示她贊成許忠富選立委，但不贊成他帶職參選，若他當選鄉長又要選立委會面臨補選，但她只是提議許做準備，想不到他有這麼大的勇氣就不選鄉長。

執委李建昇發言，處理違紀參選不能有雙重標準，前面已開除違紀的八人，關於麥寮鄉長選舉案，許違紀不參選、蔡違紀參選，建議應開除黨籍。李建昇發言完畢就離席。

執委會多數委員認為，許忠富棄選不到傷害黨的層次，不至於開除黨籍，他決定不參選有報備過，也有協調蔡長坤參選，而蔡長昆是終身民進黨員，建議補正程序即可，亦即補徵召蔡長昆代表民進黨參選麥寮鄉長選舉，但蔡長昆的補徵召案不再重新公布。

縣長李進勇10日表示，他和蔡英文總統、黨祕書長洪耀福都沒談過麥寮鄉長選舉之事，選舉正要全力推動，沒有時間過問這些事，黨會處理。

(中時 )