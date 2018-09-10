山竹颱風恐周六登陸 直衝東部 全台受影響

2018年09月10日 16:08 中時電子報 林郁庭

今年第22號颱風山竹逐漸增強，預估明日晚間8點將會發展成強烈颱風。氣象局根據美國全球模式預估，山竹颱風周六（15日）可能從台東登陸，東半部首當其衝，幾乎全台受影響，花蓮、台東更將有超大豪雨，預估24小時累積雨量可達680毫米。

氣象局預報員朱美霖表示根據美國全球模式，預估山竹颱風周六（15日）時走偏北路徑，因此最接近台灣，且從台東登陸，台東、花蓮受影響最大，預估24小時累積雨量可達680毫米超大豪雨等級。

不過，若是根據歐洲氣像中心模式，預估山竹颱風路徑以通過巴士海峽為主，降雨以台灣東半部及恆春半島為主。預估周五（14日）開始受颱風外圍環流影響，此時台灣東半部開始出現豪雨，到了周六（15日）預估颱風不會登陸台灣，但此時外圍環流影響最劇烈，預估花東地區的24小時累積雨量可達305毫米，北部連帶受影響，中南部則是因為在背風面，所以影響比較小。

朱美霖說，目前山竹的路徑不確定性仍大，還須觀察是否會通過海面或直接侵襲陸地，目前山竹的七級風暴風半徑在150公里，預估未來山竹的七級風暴風半徑可達280-300公里。預估靠近台灣時將會發展成強烈颱風，近中心最大風速預估可達到每秒55公尺，與每秒58公尺的颱風燕子相去不遠，且可能再增強。

(中時電子報)