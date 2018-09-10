反去中課綱連署 重量級學者許倬雲加入

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旺報

由嘉義大學歷史系教授吳昆財發起的反去中歷史課綱連署，日前邀得重量級歷史學者、中研院院士許倬雲參與，另外兩位旅美學人居蜜、汪榮祖也應允加入。吳昆財透露10月25日台灣光復節將宣布「三自運動」（課綱自己救、課本自己寫、自己教）的進一步細節，高齡88歲的許倬雲因目前人在美國且身體健康不佳，不克出席，但答應以音訊方式現「聲」支持。

「反對去中國化歷史課綱」網路連署（https://goo.gl/PfVpzU）8月23日晚間在臉書上發起小型連署，到10日上午已有1萬2000多人支持，有許多是海外學者，包括美國哥倫比亞大學教授李峰、芝加哥大學教授汪志雄、南加大神經心理學終身教授李眉、普渡大學電子工程系教授林本銘、麻省理工物理系教授陳敏等。另外馬來西亞留台華人學者亦表示支持連署。

吳昆財興奮地表示，透過學者居間傳訊，3位旅美學人哈佛大學博士居蜜、中研院院士許倬雲以及中研院近史所汪榮祖也都同意加入連署。許倬雲是著名史家，著作等身，在中國上古史、中國文化史、社會經濟史有許多精闢著作，前教育部長杜正勝是他的學生之一。

國內學者連署包括：台灣中研院院士何大安、中研院中國文哲研究所李明輝及林月惠、台師大歷史系朱鴻及陳豐祥、台師大東亞系潘朝陽及張崑將、台師大國文系林素英、政大歷史系劉季倫、政大語言所楊懿麗、台大歷史系吳展良、黃俊傑、鮑家麟，台大心理系黃光國、台大前哲學系張永儁、台大園藝系凌德麟、台大榮譽教授劉廣定、清大工程系桑慧敏、交大包曉天、東華中文系吳冠宏、台南大學人文與社會學院前院長林登順、台南大學退休副教授蘇友泉、台北大學中文系賴賢宗、中央大學中文系楊祖漢、嘉義大學前副校長徐志平、淡江大學中文系趙衛民、敦煌學具代表性學者前南華大學鄭阿財與嘉大朱鳳玉賢伉儷、當今中國哲學界具代表性的學者曾昭旭、林安梧等。

吳昆財表示，10月25日記者會將邀請歷史和中文院士出席，共同宣布「三自運動」，從此反對去中國化歷史課綱，將進入「正面論述」階段。

(旺報 )

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