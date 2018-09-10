雲林》小清新蔣尹瑄加入 雲林縣虎尾區議員參選爆炸

2018年09月10日 16:32 中時 許素惠

雲林縣虎尾區議員參選人王鈺齊代父王士壬出征。（許素惠攝）

本屆雲林縣議員黃鈺惠（後右）任內轉虎尾鎮農會總幹事，推妹妹黃美瑤（前）參選雲林縣虎尾區議員。（許素惠攝）

雲林縣議員虎尾區是超級戰區，共有17人搶8席，現任9席議員7人爭取連任，2人由家人出征代打，其餘有鄉鎮長屆滿轉換跑道，有鄉鎮代表及里長欲更上一層樓，還有屢敗屢戰的政治熱愛者，最特別的是只有25歲、由「歐巴桑聯盟」推出的蔣尹瑄，戰況十分激烈。

議員虎尾選區包括虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉與元長鄉，因為人口減少，導致議員席次由現在的9席減為8席，但是參選狀況卻百家爭鳴，成為全縣6個選區中最熱鬧的區域。

現任9席老幹有議長沈宗隆、王士壬、蔡秋敏、陳茂源、顏旭懋、陳俊龍、黃鈺惠、陳瑞雄與黃凱，黃凱任內因案解職，遺缺未補，其中王士壬交棒由女兒王鈺齊，黃鈺惠轉任虎尾鎮農會總幹事，改推妹妹黃美瑤參選。

新枝部分則有虎尾鎮長林文彬，虎尾鎮代表會副主席郭武男與前虎尾鎮埒內里長沈義隆。而曾選過立委的環保人士林富源、前雲林縣議員蔡明水、本屆議員落選的陳乙辰及許維修。

蔣尹瑄堪稱雲林政壇小清新，畢業於雲林科技大學文資所，是從高雄來的青年移民，認同歐巴桑聯盟「生活即政治」理念，希望代表小民監督公部門。

(中時 )