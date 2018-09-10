雲林》小清新蔣尹瑄加入 雲林縣虎尾區議員參選爆炸

25歲未婚的蔣尹瑄（左）是最年輕的「歐巴桑」，宛如政壇小新清，參選雲林縣虎尾區議員。（許素惠翻攝）

友善列印
中時
雲林縣虎尾區議員參選人王鈺齊代父王士壬出征。（許素惠攝）
本屆雲林縣議員黃鈺惠（後右）任內轉虎尾鎮農會總幹事，推妹妹黃美瑤（前）參選雲林縣虎尾區議員。（許素惠攝）

雲林縣議員虎尾區是超級戰區，共有17人搶8席，現任9席議員7人爭取連任，2人由家人出征代打，其餘有鄉鎮長屆滿轉換跑道，有鄉鎮代表及里長欲更上一層樓，還有屢敗屢戰的政治熱愛者，最特別的是只有25歲、由「歐巴桑聯盟」推出的蔣尹瑄，戰況十分激烈。

議員虎尾選區包括虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉與元長鄉，因為人口減少，導致議員席次由現在的9席減為8席，但是參選狀況卻百家爭鳴，成為全縣6個選區中最熱鬧的區域。

現任9席老幹有議長沈宗隆、王士壬、蔡秋敏、陳茂源、顏旭懋、陳俊龍、黃鈺惠、陳瑞雄與黃凱，黃凱任內因案解職，遺缺未補，其中王士壬交棒由女兒王鈺齊，黃鈺惠轉任虎尾鎮農會總幹事，改推妹妹黃美瑤參選。

新枝部分則有虎尾鎮長林文彬，虎尾鎮代表會副主席郭武男與前虎尾鎮埒內里長沈義隆。而曾選過立委的環保人士林富源、前雲林縣議員蔡明水、本屆議員落選的陳乙辰及許維修。

蔣尹瑄堪稱雲林政壇小清新，畢業於雲林科技大學文資所，是從高雄來的青年移民，認同歐巴桑聯盟「生活即政治」理念，希望代表小民監督公部門。

(中時 )

民進黨徵召蔡長昆代表參選麥寮鄉… 日代表踢館文曝光 南市慰安婦人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。