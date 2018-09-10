曾雅妮叔叔涉台電竊油案 70萬交保

2018年09月10日 16:15 中時電子報 湯萱樂

高爾夫球小天后曾雅妮的叔叔曾茂昭，與女友共同經營的貨運行，承包台電興達發電廠工程涉入竊油弊案，曾茂昭與一名台電吳姓工程師日前經檢方聲押，被法官分別裁定新台幣70萬元、50萬元交保。

台電興達發電廠爆發工程師勾結貨運公司竊取柴油，橋頭地檢署指揮廉政署南部地區調查組6日前往興達電廠查扣貨運公司2部油罐車柴油1萬7000多公升，將涉案吳姓工程師、永有全貨運負責人曾茂昭等人帶回偵訊。

檢方調查，曾茂昭與楊姓女友經營的永有全貨運公司標得台電興達發電廠發包的「2018年高級柴油轉運興達發電廠工作」，負責將台電公司通霄廠的柴油運輸到興達發電廠，興達發電廠燃料組吳姓機械工程師則負責運油的驗收業務。

吳男收受曾男、楊女交付的70萬元賄款後，今年7月間起永有全貨運司機駕駛油罐車至興達發電廠卸油時，並未如實過磅秤重，而由司機將部分應卸下的柴油偷存入油罐車內，再由吳男協助出具不實過磅資料，放行司機駕駛油罐車將偷得柴油運回公司變賣牟利。

檢調專案小組6日到台電興達發電廠搜索查緝，當場在永有全貨運2部油罐車內查扣遭偷運的柴油1萬7050公升，市價約46萬5000餘元，並扣得庫存表、過磅單、帳冊等證物。

檢察官訊後，依貪污治罪條例違背職務行受賄重罪及有滅證、串供之虞聲押曾茂昭與吳姓工程師，但法官審理後認為無羈押必要，分別裁定兩人各以70萬元及50萬元交保，楊女與李姓油罐車司機則被檢察官諭令各以30萬元、20萬元交保。

(中時電子報)