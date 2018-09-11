月光蛋黃酥 裹住月光的客家味

2018年09月11日 07:14 中時 邱立雅

中秋節即將到來，隆源餅行研發的月光蛋黃酥十分應景。（邱立雅攝）

客家人在節慶時習慣吃「月光餅」，也就是「地瓜餅」，在新竹縣北埔鄉有業者靈機一動，用地瓜餡搭配鴨蛋黃，蹦出「月光蛋黃酥」這個新口味，讓遊客大為驚豔，滑順不膩的地瓜包裹著鹹香的蛋黃，圓滾滾的外型，讓人更想配著月光一口一口品嘗。

隆源餅行在北埔已有百年歷史，目前已傳承至第四、第五代，餅行的招牌便是傳統客家口味的地瓜餅、芋頭餅，圓圓扁扁的外型、黃澄澄的內餡，也讓地瓜餅有著月光餅的稱號，在客家地區相當風行，早年僅有節慶會出現，是奢侈品，現在則是想吃就有得買，更是北埔地區的人氣伴手禮。

業者2年前開發出「月光蛋黃酥」品項，由原有的地瓜餡，搭配四重溪較高等級的鹹蛋黃，蛋黃還先噴上些微高粱去腥，裹上自家製作的經典地瓜餡，外皮用豬油製作，烘烤後整體呈現圓滾滾的形狀，酥酥脆脆的千層外皮、微甜不膩的地瓜餡以及滋味鹹香的蛋黃，在中秋節是十分應景的點心。

業者透露，月光蛋黃酥的大小、比例、重量都經過多次研發，找到最佳呈現方式，地瓜餡則不放防腐劑，整個製作過程也不放任何化工產品，以高標準達到良心商店的要求，因為「自己要吃，也要讓客人吃得安心。」

隆源餅行

地址：新竹縣北埔鄉中正路16號

電話：03-5802337

營業時間：上午8時至晚間9時，全年無休

售價：單個50元，一盒12個560元

(中時 )