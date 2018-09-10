同理心！水患期間雲林慈濟志工組團援助嘉義

2018年09月10日 16:36 中時 廖德修

雲林慈濟志工秉持「平安的人幫助受災的人」的精神，自費自假前往嘉義災區協助。（圖／慈濟基金會提供）

雲林防災協調中心召集人余天助（左）多次帶著雲林慈濟志工前往嘉義協助清掃、安心家訪。（圖／慈濟基金會提供）

受災鄉親看到靜思精舍法師、慈濟志工，心裡安慰許多。（圖／慈濟基金會提供）

嘉義災區多是年長獨居者，慈濟志工通報醫護人員往診。（圖／慈濟基金會提供）

許多年長者聽完志工唸完「證嚴法師慰問信」、接到祝福禮後，終能安心開懷。（圖／慈濟基金會提供）

上個月下旬發生823水災，南部幾個縣市淹水，雲林慈濟志工第一時間調度物資到災區，更奧援人力前往嘉義災區進行清掃、安心家訪，據統計共投入逾400人次。

雲林慈濟志工在氣象局發布大雨特報後即進行防災工作，儘管8月24日風雨很大，幸未造成重大災情。但鄰近的嘉義、台南卻有多處淹水造成交通中斷，慈濟獲報災區鄉親急需送餐，光是24日、25日兩日就送出2萬1千多個便當。

雲林慈濟志工秉持「平安的人幫助受災的人」的精神，調度1千個環保餐盒、150套衣物、400箱福慧珍粥、9百個包子到嘉義、台南，雲林急難救助隊更支援前往嘉義的人力。雲林防災協調中心召集人余天助多次帶著雲林慈濟志工，攜帶點心前往嘉義為救災的志工打氣，並多次出動到嘉義災區協助清掃、安心家訪。

慈濟志工實際走訪10104戶，其中雲林慈濟志工在8月26日、9月2日前往嘉義縣東石鄉猿樹村、港墘村、東石村、東崙村、洲子村、圍潭村等地區進行安心家訪。適逢天氣放晴，沿途村民紛紛把握將棉被、衣物、家具等拿到戶外曬乾、並修理家具、家電。

9月2日，250多位雲林慈濟志工跟著靜思精舍法師、嘉義慈濟志工、當地村里鄰長穿梭鄉間小路、街道巷弄，深怕遺漏任何一戶。由於當地大都是獨居長者，淹水時無法自行離開，看到靜思精舍法師、慈濟志工前來，受災鄉親指著牆上的水痕悲從中來，訴說內心的惶恐。慈濟志工聽了大感不忍，馬上給予安撫。許多年長者聽完志工唸完「證嚴法師慰問信」、接到祝福禮後，終於能安心開懷。

在東石鄉東石村，志工向年長者唱「無量壽福」的祝福歌，讓年長者展露笑顏。在洲子村，80幾歲的獨居老奶奶跟志工述及水患來時極為害怕，幸有慈濟志工送來熱騰騰的便當讓她感到溫暖，以及國軍協助清理家園，老奶奶意猶未盡地述說災後收到的關懷與感恩。

嘉義縣鄉村的人情溫暖，雲林慈濟志工也感受到了。許多鄉親在路上遇到慈濟志工，主動帶著志工逐戶安心家訪。受災鄉親原本整理著家當，看到慈濟志工前來便放下手邊工作、訴說家裡的狀況。受災鄉親或因罹癌心情低落、或因親人生病不捨、或因家裡經濟困頓等，慈濟志工耐心慰問，並造冊評估補助需求。

遇到有需要醫療服務的鄉親，慈濟志工告知慈濟醫療站的位置，請對方記得撥空前往治療，針對行動不便或年長者則協助接送，或通報醫護人員往診。

在東石鄉港墘村，雲林慈濟志工訪視到一位因貧血而身體不適的老爺爺，志工廖昆讚將他抱起上接駁車，送到醫療站就診。原來老爺爺多年前肝臟開刀，一年多未回診，慈濟志工溫言暖語對老爺爺說：「年輕時為家庭生活打拼，現在阿公要顧好身體，祝福您身體健康。」

慈濟基金會表示，慈濟志工秉持慈悲喜捨的理念，有苦的人走不出來，慈濟志工就走進去。截至9月2日止，共有1萬多人次慈濟志工投入南部救災工作，共發出2萬3768份熱食，安心家訪1萬104戶，並針對需要家具提供、慈善補助者造冊，後續將持續給予實質關懷。

(中時 )