老車自救會周五抗議 環署駁斥：勿煽動民心造成恐慌

2018年09月10日 16:37 中時 李宜秦

吳盛忠表示，環保署提供多種補助方案，並沒有規定一定要汰舊換新。圖／李宜秦

大貨車自救會預計14日北上抗議，控訴「政府強制報廢我的車」，環保署緊急召開記者會嚴正駁斥，強調僅有「不符合排放標準的車輛，才會輔導改善」，環保署署長李應元怒罵「網路不實消息害人不淺，利用選舉期間，故意用聳動的網路短片誤導民眾，只會造成不必要的社會恐慌」。

大貨車自救會為替周五的抗議造勢，製作了短片主張「政府要淘汰十年以上汽機車」，邀請垃圾車、拖吊車、計程車等各式車輛參與抗議。

環保署今再次召開記者會重申「加嚴排放標準是空污法唯一要求」，空保處處長吳盛忠直說「環保署有什麼權利去淘汰民眾的車，法律也沒有規定」，他強調只要在2023年元旦起，2006年前出廠的大貨車達「不透光率1.0m-1」者就是合法，「合格的車愛怎麼開就怎麼開，不合格的政府會輔導改善，改善方案自由選擇，並不強迫換新車」。

李應元鄭重澄清，「網路充斥不實謠言，造成不必要恐慌，而且卡車司機說沒錢吃飯，怎麼有錢做這種抗議橫幅標語」，質疑發動抗議行動的恐是有心人士，且該抗議行動甚至還邀請計程車，李應元說「計程車根本不在大卡車範圍內，不要為了造勢煽動民心」。

李應元表示，消防車、救護車、垃圾車等交通部核定的特種車輛，因其具有社會特殊需求，因此優先輔導，會加強補助維修，且根據環保署提供的檢查結果，3489部特種車都符合4年後規定的排放標準，僅有少數一期車輛不符。

吳盛忠表示，民眾可根據自身狀況選擇輔導方案，包括補助調修排放系統或加裝污染防制裝備、購買新車補助，如退稅、現金補助、信貸保證、利息補貼等、購買中古車則可補助市價一半現金。

李應元再次強調，只要符合排放標準的大貨車，無論出廠幾年，都可以繼續使用，環保署也會優先輔導出廠25年以上大貨車，「希望特定的有心人士有所節制，不要再以不負責任的謠言欺騙民眾」。

(中時 )