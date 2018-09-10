日代表踢館文曝光 南市慰安婦人權協會盼日方誠實面對

國民黨台南市黨部10日公開日本代表的踢館文。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時
日本代表遞交的公開質問書。（程炳璋翻攝）

代表日本16個團體的「慰安婦真相國民運動組織」6日到國民黨台南市黨部遞交質問書，踢館文10日曝光，日本代表要求提出證明文件、公開辯論並限1個月內回答，台南市慰安婦人權平等促進會10日聲明，立銅像並非製造衝突，希望日方誠實面對歷史責任。

日本「慰安婦真相國民運動組織」對台南市慰安婦人權平等促進會設立慰安婦銅像表達強烈抗議，6日直接上門下戰帖，遞交「公開質問書」，內容10日曝光，文中提出3項要求，被黨部職員形容為踢館文。

日方認為慰安婦銅像位在國民黨台南市黨部的占地內，雖為私有地，單身為日本人決不容許妨害日台友好的「與事實不符的碑文」。

日方針對銅像旁的碑文內容提出質疑，指出碑文中的抗戰初期日軍在亞太各地設立慰安所，強徵婦女供日軍姦淫，受害婦女約20萬至40萬人，台灣至少1200人，要求台灣方面提出20萬至40萬被害人的證據資料、強徵的證據資料，與台灣1200位被害人受到何種脅迫的具體證據。

碑文中提及聯合國人權委員會公布的慰安婦調查報告，日方代表強調進行6次研究調查，都向聯合國提出，認為台灣有必要與日本進行公開辯論，文中並挑釁的詢問台灣方面是否願意接受辯論？

日本代表在質問書最後提及，日台友好關係已受到慰安婦設立遭受極大傷害，日方認為需立即解決問題，限定台灣方面1個月內作出回答，並重申舉辦公開辯論。

台南市慰安婦人權平等促進會聲明，設立銅像並非製造對立，而是希望日本政府以誠實的態度，面對歷史責任，對台灣慰安婦公開道歉，化解怨懟，才能真正落實台日友好關係。

(中時 )

雲林》小清新蔣尹瑄加入 雲林縣… 法國國民議會成員訪台 將拜會蔡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。