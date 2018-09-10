日代表踢館文曝光 南市慰安婦人權協會盼日方誠實面對

2018年09月10日 16:49 中時 程炳璋

日本代表遞交的公開質問書。（程炳璋翻攝）

代表日本16個團體的「慰安婦真相國民運動組織」6日到國民黨台南市黨部遞交質問書，踢館文10日曝光，日本代表要求提出證明文件、公開辯論並限1個月內回答，台南市慰安婦人權平等促進會10日聲明，立銅像並非製造衝突，希望日方誠實面對歷史責任。

日本「慰安婦真相國民運動組織」對台南市慰安婦人權平等促進會設立慰安婦銅像表達強烈抗議，6日直接上門下戰帖，遞交「公開質問書」，內容10日曝光，文中提出3項要求，被黨部職員形容為踢館文。

日方認為慰安婦銅像位在國民黨台南市黨部的占地內，雖為私有地，單身為日本人決不容許妨害日台友好的「與事實不符的碑文」。

日方針對銅像旁的碑文內容提出質疑，指出碑文中的抗戰初期日軍在亞太各地設立慰安所，強徵婦女供日軍姦淫，受害婦女約20萬至40萬人，台灣至少1200人，要求台灣方面提出20萬至40萬被害人的證據資料、強徵的證據資料，與台灣1200位被害人受到何種脅迫的具體證據。

碑文中提及聯合國人權委員會公布的慰安婦調查報告，日方代表強調進行6次研究調查，都向聯合國提出，認為台灣有必要與日本進行公開辯論，文中並挑釁的詢問台灣方面是否願意接受辯論？

日本代表在質問書最後提及，日台友好關係已受到慰安婦設立遭受極大傷害，日方認為需立即解決問題，限定台灣方面1個月內作出回答，並重申舉辦公開辯論。

台南市慰安婦人權平等促進會聲明，設立銅像並非製造對立，而是希望日本政府以誠實的態度，面對歷史責任，對台灣慰安婦公開道歉，化解怨懟，才能真正落實台日友好關係。

(中時 )