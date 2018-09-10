恐懼籠罩！美譴責阿塞德竟准毒瓦斯上戰場

伊德利布省遭到空襲後，建築物毀損嚴重、面目全非。(圖/美聯社)

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中時電子報

德黑蘭峰會並未順利解決伊德利布(Idlib)爭端，反而讓戰事更加懸宕。目前最新消息傳出，敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)竟已批准軍隊使用毒氣瓦斯(poison gas)。美國得知以後，立刻予以大力譴責。美國官員說五角大廈正在研擬軍事計畫，但不確定總統川普最後是否動用武力。因為美國也可以選擇經濟制裁的方式作為回應。

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根據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導，美國最新情報顯示，敘利亞總統阿塞德已批准軍隊在各種攻勢中，使用氯氣瓦斯(chlorine gas)當作攻擊武器。此舉無疑加深了人們對於大屠殺的恐懼。

《市場觀察》(Market Watch)報導說，目前伊德利布省至少還有300萬平民，但敘利亞政府執意要拿下7萬名反叛份子固守的主要巢穴，終結這場長達7年的內戰。

儘管國際社會非常擔憂敘利亞平民的情況，一再呼籲阿塞德政權避免再度進攻。但是卻無法阻止俄羅斯和伊朗軍隊，聯手幫助敘利亞政府軍繼續打擊恐怖份子。

美國官員聲稱，五角大廈正在討論各種軍事選項。但目前為止，川普還沒有決定是否動用武力。

敘利亞人權觀察組織聲稱，俄羅斯戰機引起多次空襲，至少投下55枚炸彈，都是裝有爆炸物、破壞性很大的油桶。這些舉動已經迫使數千名伊德利布人逃離家園。

還有上周五以來，俄羅斯和敘利亞政府軍所發動的攻擊，至少波及3家醫院，包括2個急救中心和1個救護站，讓大批流落失所的人無法獲得充足的醫療照顧。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Says Syria Plans Gas Attack in Rebel Stronghold

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