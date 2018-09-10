139線大彰路死傷頻傳 今路祭普渡除煞

2018年09月10日 16:27 中時 謝瓊雲

熱愛重機車的男大生夜半在139線騎車時竟摔飛墜落12公尺深谷，直到兩天後才被發現。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣139線大彰路近1個多月來，接連發生多起嚴重車禍意外事故，共造成2死4傷，彰化警方除了加強取締，並規畫在沿線21公里處設置固定式測速照相桿，為了安定人心，彰化市公所與花壇鄉公所10日也將在大彰路45號舉辦路祭除煞。

根據彰化縣警局交通隊統計，今年以來139線已發生2件死亡車禍，主因在於139沿線是許多單車族和重機族群熱愛騎乘的路線，甚至吸引不少重機騎士在此來來回回練騎，遇上過彎路段更是險象環生。

本月初，彰化市某科大吳姓男大學生，與3名友人騎車在139線彎道處，不慎打滑自摔，連人帶車衝向對向車道，直接擦撞迎面而來的廂型車，當場頭部出血傷重命危，送醫至今仍未脫險。

沒想到，事隔不到兩日，又有一名鄭姓男大生被發現連人帶機車摔飛出車道，墜落12公尺深谷慘死，遺體直到兩天後才被人發現。

彰化市長邱建富表示，為了安撫民心，將於11日上午9時起舉辦路祭，現場準備100桌普桌，供當地居民放置供品祭拜，下午並有道長進行祭煞、收煞科儀；因地處芬園鄉與彰化市交界，花壇鄉公所也將加入聯合辦理。

花壇鄉長李成濟強調，139線沿線道路景色宜人、風光明媚，夜景十分浪漫，常吸引許多年輕人、情侶來此約會散心；這條道路已開通幾十年，摔車、墜谷事故路段都是第一次發生意外，希望民眾勿穿鑿附會、以訛傳訛，最重要的還是汽機車用路人要專心行車、放慢車速，或直接停下在路邊欣賞風景，注意安全就能減少事故。

(中時 )