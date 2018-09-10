江俊翰認了「為瘦身碰毒品」 暴哭鞠躬道歉：代價太大了

2018年09月10日 16:29 中時 林淑娟

江俊翰鞠躬認錯道歉。（民視提供）

江俊翰認錯道歉。（民視提供）

江俊翰認錯道歉。（民視提供）

藝人江俊翰二度沾毒自毀形象，他下午1點多以三萬元交保，3點半在民視林口大樓舉行記者會，聲淚俱下公開鞠躬道歉認錯，他坦言是為拍《大時代》快速瘦身需要，年初開始碰了毒品，但強調表示不管結果如何，都會勇於接面對，虛心、樂意、誠心接受，「畢竟是對我的懲罰！希望用我的例子提醒大家，不管因為什麼原因接觸毒品 ，都不會是原因！」

江俊翰表示，做錯事就是做錯事，沒有任何理由，畢竟這本來就是非常糟糕錯誤的事，他為了想快速達到目的而選擇錯誤方式，發生這件事，他心裡滿是愧疚，除了愧對家人、民視和觀眾，「最愧疚的是我自己，我沒有好好管理約束自己，以至於發生這樣的事。」他說自己會勇於面對結果，但也希望大家在盡量責備、責罵他之餘，多點同理心給他的家人和公司，「因為他們在我最需要幫忙時第一個站出來」，他激動到幾乎泣不成聲，表示自己心情激動是因為電話一直在響，大家給他的都是鼓勵關心的話。

他表示不敢奢望大家原諒他，但他希望接下來每一天所做的每一件事，都讓大家看到他的誠意以及真正想要改過的決心。

他也坦言這不是第一次了，上次是13年（應該是11年）前的事，這次是為了達成快速瘦身目的，而選擇完全不正確的方法，大概從年初開始，因為這部戲要從年輕演到老，當初導演、製作人在確定角色時，認為年輕那部分希望外型輕盈一點、看起來像偶像劇男女演員，他用了很多方法，毒品就是其中一個方法，「這真的很快速達到目的，但付出的代價也是最大的」。

他懊悔地說：「希望從這一刻起，我每一天做的每一件事，都能讓你們感受到我真的長大了、真的成熟了，不會再用欠思考、欠周全的方式，去想像一個我認為可以達到目的原因而去做這件事。」

至於因為染毒可能回不《大時代》，影響後續工作，他說，自己就是一個做錯事的人，沒有資格要求工作保留或有什麼計劃，「我就是個做事的小孩，民視是我的爸爸媽媽，所有一切我會非常心甘情願聽從爸媽對我的指導、教誨跟安排，不管有什麼計劃和決定。如果觀眾願意再給我一次機會，也希望大家繼續支持我 ！至於是否需要勒戒，他說目前還在偵查階段，結果還不太確定。

民視鳳凰藝能總經理黃建福表示，江俊翰用最錯誤的方法，經紀公司也全力譴責，但對民視而言，每一位家人都是家人，所有人都會監督他、協助他走回正途，但如果他執迷不悟，也會代替觀眾以及所有人譴責他，未來。只要他不會放棄自己，大家就不會放棄他。

(中時 )