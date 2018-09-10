苗栗》徐定禎陣營批「人事魔術師」 徐耀昌陣營反擊

前苗栗縣工策會總幹事李京勳，批評徐耀昌陣營任用涉貪前鎮長為工策會副總幹事。（陳慶居攝）

友善列印
中時
縣府參議兼工策會總幹事李政峯（右）強調，用人考量在於借重其地方人脈及廠商熟悉度，唯才是用。（陳慶居攝）

苗栗縣長參選人徐定禎陣營10日再挑起人事話題，前工商發展投資策進會總幹事李京勳，指縣長徐耀昌任用涉貪被停職的前通霄鎮長徐永煌，擔任工策會副總幹事在接受官方委託的單位爽領高薪，質疑難道苗栗真沒其他優秀人才？

現任縣府參議兼工策會總幹事李政峯回應，工策會為社團法人如同民間社團，並非官方單位，而任用徐永煌則是借用其地方人脈豐沛及對廠商的熟悉度等長才，何況其官司尚未判決確定，徐定禎陣營過於擴大檢視。雙方一來一往，前、後任總幹事各說各話。

李京勳嘲諷表示，縣長徐耀昌因棄土案仍官司在身，而前通霄鎮長徐永煌因案於今年2月17日一審被判18年半，3月1日被停止職務，但14日即接獲派令出任工策會副總幹事，質疑職務私相授受。他說，工策會兼經濟部中小企業服務中心，專責企業溝通與服務，徐耀昌用人指派親信，每月爽領7萬多元，至8月16才辭職。

李政峯強調，借重徐永煌長才後，吸引很多企業設廠投資，然而有很多社團都受公部門補助，但策會並非官方單位，任用資格不像公務員嚴謹，若徐永煌判決有罪確認，委員會自然會討論考量。

(中時 )

慰安婦爭議 黃偉哲團隊質疑假藉… 謝龍介證實 踹慰安婦的藤井實彥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。