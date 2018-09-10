苗栗》徐定禎陣營批「人事魔術師」 徐耀昌陣營反擊

2018年09月10日 17:08 中時 陳慶居

縣府參議兼工策會總幹事李政峯（右）強調，用人考量在於借重其地方人脈及廠商熟悉度，唯才是用。（陳慶居攝）

苗栗縣長參選人徐定禎陣營10日再挑起人事話題，前工商發展投資策進會總幹事李京勳，指縣長徐耀昌任用涉貪被停職的前通霄鎮長徐永煌，擔任工策會副總幹事在接受官方委託的單位爽領高薪，質疑難道苗栗真沒其他優秀人才？

現任縣府參議兼工策會總幹事李政峯回應，工策會為社團法人如同民間社團，並非官方單位，而任用徐永煌則是借用其地方人脈豐沛及對廠商的熟悉度等長才，何況其官司尚未判決確定，徐定禎陣營過於擴大檢視。雙方一來一往，前、後任總幹事各說各話。

李京勳嘲諷表示，縣長徐耀昌因棄土案仍官司在身，而前通霄鎮長徐永煌因案於今年2月17日一審被判18年半，3月1日被停止職務，但14日即接獲派令出任工策會副總幹事，質疑職務私相授受。他說，工策會兼經濟部中小企業服務中心，專責企業溝通與服務，徐耀昌用人指派親信，每月爽領7萬多元，至8月16才辭職。

李政峯強調，借重徐永煌長才後，吸引很多企業設廠投資，然而有很多社團都受公部門補助，但策會並非官方單位，任用資格不像公務員嚴謹，若徐永煌判決有罪確認，委員會自然會討論考量。

(中時 )