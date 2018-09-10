等了10多年！中市府拓寬西屯區福林路

台中市長林佳龍（中）10日為西屯區福林路舉行拓寬動土，預計今年12月完工。（盧金足攝）

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台中市西屯區福林路前、後段均為30公尺寬，但福科路至西屯路段的路寬僅有5至6公尺，上下班交通尖峰時間常陷入交通瓶頸。建設局投入約2億2963萬元預算，規畫將西屯路至福科路段同樣拓寬為30公尺，預計12月完工；市長林佳龍指出，福林路未來緊鄰捷運藍線行經的路線，完工後可有效紓解來往車潮，提升交通便利性。

台中市府今天為福林路拓寬動土，林佳龍表示，西屯區因為交通便利，人口快速增加，道路沒有打通或拓寬將會阻礙地方發展、影響行車安全，其中，福林路自西屯路至福科路段，雖然只有短短的122公尺，但10多年來一直無法拓寬，原因是這幾年土地按市價徵收，動輒上億元，是市庫一大負擔。

林佳龍感謝地方民意代表多年來的堅持與努力，市府也覺得有其重要性與急迫性，因此編列約2億2963萬元預算，規劃將這段道路拓寬；加上福林路未來將緊鄰捷運藍線行經路線附近，市府也預作準備。

未來捷運藍線將沿台灣大道行駛，與其東西向交接的道路，市府也逐一檢討，並配合場站開發，將周邊聯外道路做好。

林佳龍說，福林路拓寬工程的土地徵收作業已辦理完成，各管線單位已做好協調，原本預計在2019年3月完工，他期許縮短工期，在今年12月完工；至於旁邊的福科國中，市府會盡開闢通學步道，讓學生上下學通行更安全。因應未來通車，周邊交通環境市府也會一併規畫包括設置iBike租借站、公車路線等，讓這邊的交通更暢順、更安全。

建設局長黃玉霖表示，「西屯區福林路(西屯路至福科路)道路拓寬工程」計畫長度約122公尺，等了10幾年終於在今天動工，原本預計於2019年3月完工，經檢討工期後，可望縮減3個月，提早今年12月完工，紓解來往車潮。

黃玉霖說，該工程總經費約2億2963萬元，包括用地費2億2313萬元、工程費650萬元。目前福林路的前、後段均為30公尺寬，但福科路至西屯路段卻縮減到僅有5至6公尺雙向單車道；市府將先在該路段施作人行道工程，未來道路拓寬後，可保持福林路前後一致寬度，讓民眾「行」得安全。

(中時 )

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