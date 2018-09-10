消防退休協會總會長交接 徐國勇：肩負起經驗傳承使命

2018年09月10日 17:04 中時 葉書宏

中華民國消防退休人員協會今（10日）下午舉行總會長交接儀式，由內政部長徐國勇監交，卸任陳弘毅交接印信給新任總會長唐雲明。（葉書宏攝）

內政部長徐國勇致詞。（葉書宏攝）

中華民國消防退休人員協會今（10日）下午舉行總會長交接儀式，由內政部長徐國勇監交，卸任陳弘毅交接印信給新任總會長唐雲明。（葉書宏攝）

中華民國消防退休人員協會新任總會長唐雲明致詞。（葉書宏攝）

中華民國消防退休人員協會今（10日）下午舉行總會長交接儀式，由內政部長徐國勇監交，卸任陳弘毅交接印信給新任總會長唐雲明。徐國勇致詞時提到，協會不光只是聯繫感情，更肩負起經驗傳承及照顧第一線的消防人員的工作，相當感謝協會的付出。

徐國勇表示，中華民國消防退休人員協會成立的目的不光只是聯繫感情，還有經驗傳承及照顧第一線的消防人員，協會成為基層消防人員的後盾；1995年警察、消防分家之後，消防訓練養成教育還是由警察大學負責，都是警大的一環。

徐國勇表示，新任總會長唐雲明是博士級局長，感謝各界貴賓蒞臨，感謝退休人員過去貢獻，現今繼續貢獻經驗，本周六可能有強烈颱風來襲，消防人員永遠站在第一線；他上任每周都要了解消防人員受傷情況，藉此改善消防人員的裝備。

據了解，唐雲明是亞洲第一位消防博士局長，在擔任台中縣消防局長期間，擔任九二一地震救災前線指揮官，表現傑出。

唐雲明表示，消防人員平均53歲退休，他們還相當年輕又經驗豐富，第一線消防人力吃緊、救護勤務增加、老年人口增加，近10年嚴重火警都發在5樓以下、20年以上的老舊公寓，再者是長照老人機構，「退休的打火兄弟已經準備好了，要來回饋社會。」

另外，活動的第二階段主题為書畫公益聯展，在台北市天成大飯店二樓國際廳舉行，特邀請蔡俊章、李貞吉、蕭季慧、陳銘鏡等國際级大師級書畫名家，當埸執筆揮毫。

(中時 )