金馬電影學院公布入選名單 「導師」黃信堯笑回：彌補遺憾

第九屆金馬電影學院安排杜篤之與杜比官方指導的聲音講堂。（金馬執委會提供）

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第十屆金馬電影學院導師黃信堯。（金馬執委會提供）

第十屆金馬電影學院今(9/10)公布入選學員和導師名單，邀請由去年以《大佛普拉斯》獲得金馬獎最佳新導演的黃信堯、金馬獎最佳劇情短片《跳格子》得主姜秀瓊導演擔任隨班導師。談到身負重任的心情，黃信堯笑說，感謝這次機會，讓他一補當時未入選的遺憾，也很期待學員們的表現；姜秀瓊則謙虛表示自己將以學員的心態參與，準備和來自各地的年輕創作者一起學習成長。

本屆學員競爭激烈，最終由14位學員脫穎而出，分別來自台灣的林亞佑、秦廷宇、陳定寧、蔡雨氛和衛子揚，中國的方亮、宋麗穎、胡晨、孫亮，馬來西亞的梁秀紅、程添健，香港的黃嘉祺、關美利；而本屆LEXUS新銳影展最佳導演林世菁也將加入金馬電影學院，來自各地的學員們將在一個月內完成兩部短片創作。

侯孝賢於2009年創辦金馬電影學院並擔任院長，由今年金馬獎特別貢獻獎得主廖慶松擔任學務長，九年來一路提攜後進，至今已培育出逾百位的優秀華語新銳。本屆金馬電影學院將於10/20開學，學員們將一路從劇本討論、勘景、拍攝、後製，以團隊的形式完成兩部創作短片，拍攝場景則以台北為主，結業作品訂於11/14在台北新光影城放映，展現本屆金馬學員的創作成果。

(中時 )

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