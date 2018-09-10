嘉義》城隍爺出巡 3選將涂醒哲、蕭淑麗、黃敏惠一同扶轎

2018年09月10日 17:17 中時 廖素慧

嘉邑城隍廟出巡至市政府門口，市長涂醒哲鑽轎腳。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟出巡遶境，信眾夯枷隨行祈福。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟出巡遶境，帥姓信眾扮女鬼遊街祈福。（廖素慧翻攝）

農曆7月鬼門關封關後，10日（農曆8月1日）嘉義市嘉邑城隍廟舉辦城隍夜巡遶境祈福活動，3位市長選將市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前市長黃敏惠都扶轎、遶境至嘉義市政府大門口，市長涂醒哲拈香拜拜後，鑽轎腳保平安、推宗教觀光。

年底市長選戰逼近，爭取連任的涂醒哲、議長轉戰市長的蕭淑麗、重披戰袍的前市長黃敏惠都搶進市政府，3位選將也不約而同出席城隍廟出巡活動，共同扶轎，從城隍廟出發遶行光華路、公明路、民樂街、安和街、中山路，抵達市政府大門口，市府在大門口擺設神案祭品，涂醒哲向神明拈香拜拜，蕭淑麗、黃敏惠則雙手合什拜拜。

嘉邑城隍廟今天下午2時展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動，由城隍爺帶領將爺、捕快，追捕逾假未歸的「好兄弟」，今年有約1000人參加夯枷消災祈福的活動，有2人扮演囚犯坐囚車遊街，還有信眾帥宗琪經擲筊獲准扮演女鬼一起遊街。

帥宗琪是弱視者，大學心理系畢業後從事校園輔導工作，從約100名擲筊信眾中以5筊聖杯獲得唯一扮女鬼的機會，她說，想為視障及弱勢朋友祈求消災降福。

(中時 )