嘉義》城隍爺出巡 3選將涂醒哲、蕭淑麗、黃敏惠一同扶轎

嘉邑城隍廟出巡，嘉義市長參選人黃敏惠（左1）、涂醒哲（左2）、蕭淑麗（右1）3位選將一同扶轎。（廖素慧攝）

友善列印
中時
嘉邑城隍廟出巡至市政府門口，市長涂醒哲鑽轎腳。（廖素慧攝）
嘉邑城隍廟出巡遶境，信眾夯枷隨行祈福。（廖素慧攝）
嘉邑城隍廟出巡遶境，帥姓信眾扮女鬼遊街祈福。（廖素慧翻攝）

農曆7月鬼門關封關後，10日（農曆8月1日）嘉義市嘉邑城隍廟舉辦城隍夜巡遶境祈福活動，3位市長選將市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前市長黃敏惠都扶轎、遶境至嘉義市政府大門口，市長涂醒哲拈香拜拜後，鑽轎腳保平安、推宗教觀光。

年底市長選戰逼近，爭取連任的涂醒哲、議長轉戰市長的蕭淑麗、重披戰袍的前市長黃敏惠都搶進市政府，3位選將也不約而同出席城隍廟出巡活動，共同扶轎，從城隍廟出發遶行光華路、公明路、民樂街、安和街、中山路，抵達市政府大門口，市府在大門口擺設神案祭品，涂醒哲向神明拈香拜拜，蕭淑麗、黃敏惠則雙手合什拜拜。

嘉邑城隍廟今天下午2時展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動，由城隍爺帶領將爺、捕快，追捕逾假未歸的「好兄弟」，今年有約1000人參加夯枷消災祈福的活動，有2人扮演囚犯坐囚車遊街，還有信眾帥宗琪經擲筊獲准扮演女鬼一起遊街。

帥宗琪是弱視者，大學心理系畢業後從事校園輔導工作，從約100名擲筊信眾中以5筊聖杯獲得唯一扮女鬼的機會，她說，想為視障及弱勢朋友祈求消災降福。

(中時 )

謝龍介證實 踹慰安婦的藤井實彥… 內政部鎖定6都54萬戶低用電宅推…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。