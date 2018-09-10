美歐預報影響劇烈！山竹若北偏恐變「災難颱」

2018年09月10日 17:13 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

圖為歐洲及美國模式數值模式雨量預估。(氣象局提供)

今年編號第22號颱風山竹目前為中度颱風，中央氣象局預測，未來其通過路徑上風切偏小、海溫高，有利於增強至強烈颱風，且範圍有擴大趨勢。根據美國、歐洲預報，對比歷史上3個颱風的相似個案來看，若山竹往北偏甚至登陸，帶來的災難恐怕將如同2016及1982年的強颱莫蘭蒂、安迪。

2013年天兔颱風累積雨量。(圖/氣象局)

2016年莫蘭蒂颱風累積雨量。(圖/氣象局)

1982年安迪颱風累積雨量。(圖/氣象局)

目前氣象局預報山竹颱風路徑偏南，但美國、歐洲預報影響範圍較大，不排除會侵襲台灣。氣象局表示，目前山竹颱風最新路徑以通過巴士海峽至東南部陸地機率最高，降雨以台灣東半部、恆春半島為主，若路徑偏至花蓮，北部、西半部影響將明顯增加。

從歷史上相似個案的雨量來看，2013年強颱天兔生成後朝台灣東南部前進，東台灣累積雨量最高達685毫米，造成部分地區淹水、道路坍方。

若山竹往北偏，類似路徑可回顧2016年的強颱莫蘭蒂，進入恆春東南東方海面後，暴風圈影響台灣東南部陸地及恆春半島，威脅台灣東部、中南部及澎湖金門，造成1人死亡、62人受傷。

如果山竹再往北偏甚至登陸，氣象局以1982年的強颱安迪為例，當時安迪在台東北方約10公里處登陸，由台南北方出海，暴風圈籠罩全台，由於強度、位置與地形巧合，台北罕見地出現持續性強風，全台各地都有嚴重災情。

(中時電子報)