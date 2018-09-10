江俊翰染毒 江祖平：心痛、不捨 但我更生氣

2018年09月10日 17:05 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

江俊翰今（10日）早在車內被搜出注射過的針筒，他當場認針筒為其所有，江俊翰涉嫌二度沾毒，自毀前程，他稍早聲淚俱下鞠躬認錯，稱是為拍《大時代》瘦身才染毒，而在該戲與江俊翰有場對手戲的江祖平更是心痛發文：「很不捨、但我更是生氣...氣你不對我們這些好朋友求助」。

江祖平飾演的楊幸美與江俊翰詮釋的林復生（李承淵）在《大時代》組「淵美CP」，兩人有多場對手戲，如今江俊翰卻爆涉毒風波，江祖平在臉書發文：「很心痛、很不捨、但我更是生氣...氣你不對我們這些好朋友求助、傾訴...」。

江祖平也提到，從《大時代》開始讀本、對詞的第一天「就知道你（江俊翰）是多努力、多壓力...到之後我們一起塑造了的淵美」，江祖平最後也向江俊翰喊話：「俊翰！我們在、我們一直都在！好嗎！！加油！」

同時，也有網友留言提到，江俊翰是二度染毒「他已經被給一次機會了，是他自己沒掌握好」，對此，江祖平則回覆表示，壓力人人都有，但江俊翰選錯方法「不是希望大家“原諒”他...而是希望大家能夠支持經過這次之後...他已經決心改過自新、從頭再來的努力」。

江祖平回應網友全文。（圖／取材自江祖平臉書）

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(中時電子報)