內政部鎖定6都54萬戶低用電宅推包租代管

友善列印
中時

營建署今天公布「2017年度低度使用住宅及新建餘屋資訊統計分析」研究成果，其中「低度使用（用電）住宅」為86萬4835戶，其中6都共佔54萬5382戶，內政部長徐國勇表示，對於這些屋主可能「管不動、管不來、管不到」的住宅，內政部將加強宣導包租代管，營建署這個月就會寄發宣傳文宣，希望屋主加入包租代管。

社會住宅包租代管目標是8萬戶，目前統計已有1300件左右，營建署國宅組長朱慶倫表示，徐國勇上任後特別要求針對包租代管業務加強宣傳，因此對於可能是閒置住宅，本月開始將會寄發宣傳文宣，希望屋主考慮加入包租代管。

徐國勇說，要提高包租代管的參與，除了房屋租、地價稅優惠外，還有綜合所得稅賦稅優惠:房東可享每屋每月最高1萬元免稅額度，要再提高包括代管的參與，也要加強宣傳，尤其對於年紀較大、缺乏專業知識等「管不動、管不來、管不到」對象，政府希望屋主加入包租代管行列，到時候只要負責收錢，成為名符其實的包租公、包租婆。

營建署發布的「2017年度低度使用住宅及新建餘屋資訊統計分析」研究成果顯示，低度使用（用電）住宅共有86萬4835宅，占全國房屋稅籍住宅類數量宅數比例為10.12%，較2016年微幅下降0.1%。

營建署表示，低度使用（用電）住宅是利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數低於60度的住宅。以長期趨勢來看，全國低度使用（用電）住宅比例在2009年達到高峰11.49%後，至2011年下降1.34%，隔年又上升0.48%，除這段期間變動較大外，其餘每年皆以小於0.2%之比例微幅變動。

依2017年度11、12月份用電資料顯示，6都中，新北市低度使用（用電）住宅宅數最多，計12萬493宅；台北市有6萬98宅，比例皆約維持7％左右。全國低度使用（用電）住宅宅數較多前6名的縣市分別為：新北市、高雄市、台中市、桃園市、台南市、台北市；比例較高前6名的縣市分別為金門縣、連江縣、宜蘭縣、嘉義縣、雲林縣、台東縣。

另外，營建署統計也發現，年度全國新建餘屋呈現持平趨勢，2010年第2季至2013年第4季間多維持在2萬1000戶至2萬7000戶間波動，自2014年第1季起戶數開始增加，由2013年第4季的2萬7838戶上升至2014年度第1季的3萬4223戶，爾後每年約以1萬宅的幅度增加，2015年度第1季為4萬5144戶，2016年度第1季為6萬3340戶，直至2017年度第1季高達7萬5915戶，去年度第1季至第4季介於7萬3000戶至7萬5000戶水準，各季新建餘屋（待售）住宅宅數量趨勢開始呈現出持平的趨勢。

去年第4季6都新建餘屋（待售）住宅數以新北市1萬3783戶最多，桃園市1萬3558戶次之，高雄市1萬1172戶第三，台中市為8841戶，台北市、台南市則分別為5612戶與4186戶。

而就2010年第2季至2017年第4季變化趨勢而言，6都中，新北市因推案量大，新建餘屋（待售）住宅總數相對維持較大數量，桃園市自2015年第4季起大幅增加，目前2017年第1季起接近新北市水準，高雄市則呈現下降的趨勢。

(中時 )

嘉義》城隍爺出巡 3選將涂醒哲、… 阿扁倡台獨公投 柯P：不能身體不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。