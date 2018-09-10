內政部鎖定6都54萬戶低用電宅推包租代管

2018年09月10日 18:05 中時 張理國

營建署今天公布「2017年度低度使用住宅及新建餘屋資訊統計分析」研究成果，其中「低度使用（用電）住宅」為86萬4835戶，其中6都共佔54萬5382戶，內政部長徐國勇表示，對於這些屋主可能「管不動、管不來、管不到」的住宅，內政部將加強宣導包租代管，營建署這個月就會寄發宣傳文宣，希望屋主加入包租代管。

社會住宅包租代管目標是8萬戶，目前統計已有1300件左右，營建署國宅組長朱慶倫表示，徐國勇上任後特別要求針對包租代管業務加強宣傳，因此對於可能是閒置住宅，本月開始將會寄發宣傳文宣，希望屋主考慮加入包租代管。

徐國勇說，要提高包租代管的參與，除了房屋租、地價稅優惠外，還有綜合所得稅賦稅優惠:房東可享每屋每月最高1萬元免稅額度，要再提高包括代管的參與，也要加強宣傳，尤其對於年紀較大、缺乏專業知識等「管不動、管不來、管不到」對象，政府希望屋主加入包租代管行列，到時候只要負責收錢，成為名符其實的包租公、包租婆。

營建署發布的「2017年度低度使用住宅及新建餘屋資訊統計分析」研究成果顯示，低度使用（用電）住宅共有86萬4835宅，占全國房屋稅籍住宅類數量宅數比例為10.12%，較2016年微幅下降0.1%。

營建署表示，低度使用（用電）住宅是利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數低於60度的住宅。以長期趨勢來看，全國低度使用（用電）住宅比例在2009年達到高峰11.49%後，至2011年下降1.34%，隔年又上升0.48%，除這段期間變動較大外，其餘每年皆以小於0.2%之比例微幅變動。

依2017年度11、12月份用電資料顯示，6都中，新北市低度使用（用電）住宅宅數最多，計12萬493宅；台北市有6萬98宅，比例皆約維持7％左右。全國低度使用（用電）住宅宅數較多前6名的縣市分別為：新北市、高雄市、台中市、桃園市、台南市、台北市；比例較高前6名的縣市分別為金門縣、連江縣、宜蘭縣、嘉義縣、雲林縣、台東縣。

另外，營建署統計也發現，年度全國新建餘屋呈現持平趨勢，2010年第2季至2013年第4季間多維持在2萬1000戶至2萬7000戶間波動，自2014年第1季起戶數開始增加，由2013年第4季的2萬7838戶上升至2014年度第1季的3萬4223戶，爾後每年約以1萬宅的幅度增加，2015年度第1季為4萬5144戶，2016年度第1季為6萬3340戶，直至2017年度第1季高達7萬5915戶，去年度第1季至第4季介於7萬3000戶至7萬5000戶水準，各季新建餘屋（待售）住宅宅數量趨勢開始呈現出持平的趨勢。

去年第4季6都新建餘屋（待售）住宅數以新北市1萬3783戶最多，桃園市1萬3558戶次之，高雄市1萬1172戶第三，台中市為8841戶，台北市、台南市則分別為5612戶與4186戶。

而就2010年第2季至2017年第4季變化趨勢而言，6都中，新北市因推案量大，新建餘屋（待售）住宅總數相對維持較大數量，桃園市自2015年第4季起大幅增加，目前2017年第1季起接近新北市水準，高雄市則呈現下降的趨勢。

(中時 )