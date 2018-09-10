日本暗黑女神爆赴港賣淫 90分鐘天價價碼曝光！

媒體驚爆近來有知名AV女優赴港賣淫，曝光費用驚人，但仍是供不應求。(達志影像/shutterstock提供)

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中時電子報

隨著日本成人影視產業的「過度開發」，一方面需要新面孔刺激買氣，另一方面AV女優也容易過去或掉價，不似過去的全盛時期，不少女優如今已拿不到太優渥的片酬，只好多開發賺錢管道，「AV達人」一劍浣春秋今便在部落格「Play No.1」發文透露，港媒曝光近日有知名暗黑女神赴港賣淫，基本提供「日本泡泡浴」服務，甚至能加價要求陪過夜，價碼相當昂貴，但卻是供不應求。

日本暗黑女神被爆赴港賣淫掏金，據《東網on.cc》報導，AV女優赴港提供性服務每次1到2小時不等，就本次被爆的5名女優為例，一名26歲的知名AV女優，這個月初到香港賣淫4天，90分鐘要價2萬港幣(約7萬8千塊台幣)，雖價格高昂但供不應求，如今想預約服務得等到下個月，另一名28歲女優行情更好，只飛香港一天，光是做「快餐」就進帳超過31萬台幣，天價收入令人咋舌。

港媒報導暗黑女神赴港賣淫一事並附上實拍照，一劍浣春秋表示包含他在內的很多Aver們，一看圖就辨識出賣淫女優正是近期改名再出發的白咲XX，他分析之所以暗黑女神會出國賣肉，一來是因為日本抓賣春越抓越嚴，二來是有需求就有供給，香港嫖客丟出需求，自然有人願意牽線中介女優赴港提供服務，只怕此消息曝光後，外界難免風聲鶴唳，不僅買春客要小心被詐騙，恐怕香港政府接下來對AV女優入境辦活動會更嚴格慎查，怕是未來要赴港辦AV相關活動可能會變得困難。

(中時電子報)

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