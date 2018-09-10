阿扁倡台獨公投 柯P：不能身體不夠好就想去運動

2018年09月10日 17:40 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲20日將到高雄參加演講，傳出結束後他將探望前總統陳水扁，不過柯今在議會直呼，目前為止還沒排這行程，這次其實沒有準備要見他。談到日前阿扁接受日媒訪問倡台獨公投，柯直言，他個人比較務實，現階段台灣還是要增強自己實力，「不能身體不夠好就想去運動。」

國民黨議員王鴻薇今在議會質詢問，傳出柯20日將拜訪阿扁，有沒有這個行程？柯文哲笑說，常常在報紙讀到自己的行程，他看到還問市府顧問蔡壁如「有排嗎？」他強調，目前為止還沒排該行程，以前去高雄大部分都有拜會阿扁，但這次沒有準備要見他，主要是選舉忙也沒空。

王鴻薇詢問，柯日前質詢曾呼籲民進黨，要勇敢處理阿扁問題，是不是這番話導致20日無法見他？柯文哲說，他從頭到尾態度一致，問題還是要解決，拖著不是辦法，至於怎麼解決，這是蔡總統要面對的問題。

王鴻薇追問，柯以前也主張應特赦阿扁，現在呢？柯僅說，特赦要有條件，還好他不是總統，不用煩惱這問題。王繼續問柯，陳水扁日前受訪主張要台獨公投，你贊成嗎？

柯文哲坦言，這就是難題，現階段台灣自己要增強實力，身體養好才能去運動，不能身體不好就去運動，他個人比較務實一點，就像醫師開刀前要想3個問題，開成功會怎樣、開失敗會怎樣，還有開刀的併發症有多少？

另外，王鴻薇也提到，日前有民眾要求簽署東奧正名公投連署書，讓柯勃然大怒，到底柯支不支持東奧正名？柯文哲說，民間團體做什麼他都尊重，但不能去要求人家要做什麼。作為個人，他有自己的想法，但作為台北市長，不能只顧自己的想法，應以中央政府基調為主，所以他不敢表態個人要做什麼。

(中時 )