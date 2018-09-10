蘇貞昌批鶯歌陶藝沒落 陶博館：歡迎老縣長參展國際陶藝大會

2018年09月10日 18:07 中時 許哲瑗

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（10日）批評朱立倫不重視陶瓷文化，導致鶯歌傳統產業沒落，陶博館今（10日）發聲明駁斥，陶博館2004舉辦「臺灣國際陶藝雙年展」，是全球四大陶藝雙年展之一，今年也首次代表臺灣，承辦聯合國教科文組織國際陶藝學會會員大會，政績比比皆是，怎會說新北市府不重視陶藝產業？

蘇貞昌今（10日）召開記者會指出，陶博館在朱立倫任內，觀光人數從每年200萬人變成60萬，對此陶博館駁斥，陶博館2013年的參觀人次112萬，已創下開館以來最高紀錄，2016年7月更改收費機制人數減少，但今年截至今（10日）為止，已有61萬參觀人次，已比2000年開館時的人數高出超過4倍。

蘇貞昌喊出上任後要在鶯歌推動「大匠國際博覽會」，陶博館指出，不用等新市長上任，陶博館自2004年起舉辦的「臺灣國際陶藝雙年展」，已是現今全球四大陶藝雙年展之一，今年更將首次代表臺灣，承辦聯合國教科文組織國際陶藝學會會員大會，邀請到日本、韓國、法國、英國、印尼、印度、澳洲等27位講者發表專題，已吸引超過47國、300多位來自世界各地的藝術家專業人士報名。

陶博館表示，2018臺灣國際陶藝雙年展正在陶博館展出中，聯合國教科文組織國際陶藝學會會員大會也進入最後的籌備工作，屆時也歡迎蘇貞昌前來參展，一同關注新北市的國際盛事。

(中時 )