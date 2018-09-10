藍委見聯合國前秘書長潘基文 分享台灣區塊鏈科技

2018年09月10日 17:55 中時 周毓翔

國民黨立委許毓仁受全球區塊鏈智能大會之邀擔任與談講者，聯合國前秘書長潘基文也出席，許毓仁送給潘基文一枚OCW(One crypto world)幣，並和潘基文分享了台灣在區塊鏈科技和人工智能的潛力、談及未來就區塊鏈政策合作的可能性。許毓仁並且提到可以借重台灣在區塊鏈科技的人才和技術，提供聯合國人道救援和糧食溯源和難民身分等協助，並邀請潘基文來台灣訪問。

昨日於香港舉辦的全球區塊鏈智能大會，邀請前聯合國秘書長潘基文擔任開場貴賓，許毓仁則受邀擔任與談講者，分享了目前台灣在區塊鏈技術發展上的近況，並就未來的發展趨勢進行分析。

許認為，政府應該要提供更多的科學研究經費，補助底層的區塊鏈技術，務求新的突破。再者，執政者應該要協助創造更多好的應用場景，並且強調「幣鏈分離」。在幣的部分，政府應該介入納管；而鏈的部分，政府應該要提供更多的投資。最後也強調在教育領域方面，由於當前技術人才仍非常稀缺，應該從上到下，開始導入更多區塊鏈的課程、甚至透過區塊鏈的技術來發展線上大學。

許毓仁在大會的空檔與潘基文交流區塊鏈應用在社會改革方面的看法。潘基文表示，他目前正致力於用科技、教育改善人類生活，而許毓仁也藉此機會向潘基文分享區塊鏈科技能夠應用於解決社會問題的可能性，例如協助解決難民身份認證、醫療資料、食安、在（未）開發中國家可以促進普惠金融等等。許毓仁致贈一枚OCW幣邀請潘基文加入他的政策思維交流平台。

許毓仁強調，OCW(One crypto world)幣的發想，其實無非是希望能夠透過區塊鏈技術來建構一個意見領袖能夠交流政策思維的平台，持有此枚OCW幣就象徵著對於特定議題的支持，期許能夠透過這樣的方式來改善世界的現狀。現在陸續有重要的意見領袖加入這個平台，他認為未來能夠鏈結世界各地的力量，一同改變世界。

(中時 )