新莊體育園區共融式遊戲場 10日正式啟用

2018年09月10日 17:26 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

新莊體育園區共融式遊戲場的棒球設施，可以讓小朋友更加認識棒球運動。(新北市體育處提供)

新北市新莊體育園區共融式遊戲場10日正式啟用，遊戲場以「棒球」為主題，所有遊戲器具依照棒球球具特性放大，讓大朋友、小朋友可以放心玩。

全新莊有超過5萬個12歲以下的兒童，不過當地53座公園卻只有5座鞦韆、2座攀爬架，遊具失衡狀況較鄰近地區更嚴重，因此新北市政府體育處針對體育園區內的兒童遊樂設施進行改造，邀請「還我特色公園行動聯盟」及在地親子團體一同場勘、討論，以多元融合的設計概念改善現有場域，讓不同年齡層及身心障礙的小朋友都能在遊樂場中進行玩耍。

10日由新北市長朱立倫、中職富邦悍將球星們共同揭幕的設施為棒球手套屋，迷你系超萌球員在裡頭你追我跑，小朋友們在遊戲場滿場跑，公園另一頭有群孩子們坐上旋轉椅，快速地轉動起來，享受刺激的快感，朱立倫表示，新莊共融公園精心設計為一個小棒球場，就是要讓孩子們一邊玩樂、一邊認識國球，期待小朋友們能在訓練下，成為棒球界的明日之星。

新北市體育處洪玉玲處長表示，近年來新北市政府持續完善親子友善運動空間，12座國民運動中心與運動公園皆開設幼兒、兒童或親子相關課程，新莊共融式特色公園讓家長們有更多選擇，提供孩子們室外的運動環境，同時感謝在地團體的支持與建議，讓公園的設計完整且適合當地需求，，期待民眾能夠享受舒適、自然且安全的遊憩空間。

(中時電子報)