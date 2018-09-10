時空膠囊、瓶中信以外！台灣鳳梨工場推出給自己1個心願罐頭

把屬於自己的心情故事或寫給朋友的話，封存入罐，再貼上特色標籤，就成為獨一無二，自用送禮兩相宜。（文化局提供）

友善列印
中時
把心情故事存入罐頭內，再用機器封存起來。（文化局提供）

寫封信裝入時空膠囊給多年後的自己，或把心情故事裝入瓶中信深埋土中，這些潛藏心情的手法不稀奇，現在有新的選項，把不想與外人分享的喜怒哀樂心內話，全裝入鐵罐裡封藏永留存。

這樣的鐵罐那裡才找得到？答案是高雄市文化局新打造的歷史場館景點「台灣鳳梨工場」。

這座8月才啟用的全台僅存的鳳梨罐頭產業建築，不僅展示台灣鳳梨罐頭產業史與鳳梨品種等歷史文物及實物，既是鳳梨罐頭工場，當然就要有罐頭製作過程介紹，也要有現場製作罐頭的機器。文化局就貼心地引進一座半自動封罐機，讓遊客能夠體驗鳳梨罐頭的製造過程。

文化局表示，從歷史照片顯示，近百年來半自動封罐機僅外型略有變化化外，「二重捲封」技術密封罐頭，歷百年不變。

也因此，鳳梨罐頭的尺寸變化不大，市面以3號罐最多，鳳梨工場收存的50多張標籤也都是搭配3號罐為主，可見是歷久不哀的尺寸。

文化局長尹立表示，為了使遊客體驗生產過程，特別加入文創元素，將封罐的動作轉化為許願儀式，讓遊客可以將自己希望封存的事物放入空罐內進行密封。

尹立強力推薦密封的罐頭的心願罐是很特別的禮物，不論是作為時空膠囊給未來的自己，也適合作為情侶間傳情的信物，將想要訴說的心意密封在裡面永不過期，都有著迷人的獨特魅力。

封罐組合有3號罐空罐、特色標籤與提袋，遊客可以選擇喜愛的標籤線稿塗上符合心意的顏色，並將自己想要封存的事物或心願卡放入空罐內交由工作人員現場密封，再將自己著色後的特色標籤黏貼於罐頭上，就成為一個獨一無二專屬於自己的心願罐，自藏、送禮兩相宜。

臺灣鳳梨工場位於大樹九曲堂火車站外，參觀遊客可以搭乘火車前來，開車的遊客可以將汽車停在火車站後站廣場再穿越地下道前往。在臺灣鳳梨工場可以了解鳳梨與鳳梨罐頭的故事，更可以看到鳳梨吃到鳳梨，園區內更種植有十四種不同品種的鳳梨，未來將配合鳳梨收成的時程開放預約採收鳳梨，兼具知性與感性的遊程，推薦旅客不要錯過。

(中時 )

美歐預報影響劇烈！山竹若北偏恐… 《大佛》導演以無對白傾聽白冷圳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。