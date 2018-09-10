時空膠囊、瓶中信以外！台灣鳳梨工場推出給自己1個心願罐頭

2018年09月10日 17:50 中時 李義

把心情故事存入罐頭內，再用機器封存起來。（文化局提供）

寫封信裝入時空膠囊給多年後的自己，或把心情故事裝入瓶中信深埋土中，這些潛藏心情的手法不稀奇，現在有新的選項，把不想與外人分享的喜怒哀樂心內話，全裝入鐵罐裡封藏永留存。

這樣的鐵罐那裡才找得到？答案是高雄市文化局新打造的歷史場館景點「台灣鳳梨工場」。

這座8月才啟用的全台僅存的鳳梨罐頭產業建築，不僅展示台灣鳳梨罐頭產業史與鳳梨品種等歷史文物及實物，既是鳳梨罐頭工場，當然就要有罐頭製作過程介紹，也要有現場製作罐頭的機器。文化局就貼心地引進一座半自動封罐機，讓遊客能夠體驗鳳梨罐頭的製造過程。

文化局表示，從歷史照片顯示，近百年來半自動封罐機僅外型略有變化化外，「二重捲封」技術密封罐頭，歷百年不變。

也因此，鳳梨罐頭的尺寸變化不大，市面以3號罐最多，鳳梨工場收存的50多張標籤也都是搭配3號罐為主，可見是歷久不哀的尺寸。

文化局長尹立表示，為了使遊客體驗生產過程，特別加入文創元素，將封罐的動作轉化為許願儀式，讓遊客可以將自己希望封存的事物放入空罐內進行密封。

尹立強力推薦密封的罐頭的心願罐是很特別的禮物，不論是作為時空膠囊給未來的自己，也適合作為情侶間傳情的信物，將想要訴說的心意密封在裡面永不過期，都有著迷人的獨特魅力。

封罐組合有3號罐空罐、特色標籤與提袋，遊客可以選擇喜愛的標籤線稿塗上符合心意的顏色，並將自己想要封存的事物或心願卡放入空罐內交由工作人員現場密封，再將自己著色後的特色標籤黏貼於罐頭上，就成為一個獨一無二專屬於自己的心願罐，自藏、送禮兩相宜。

臺灣鳳梨工場位於大樹九曲堂火車站外，參觀遊客可以搭乘火車前來，開車的遊客可以將汽車停在火車站後站廣場再穿越地下道前往。在臺灣鳳梨工場可以了解鳳梨與鳳梨罐頭的故事，更可以看到鳳梨吃到鳳梨，園區內更種植有十四種不同品種的鳳梨，未來將配合鳳梨收成的時程開放預約採收鳳梨，兼具知性與感性的遊程，推薦旅客不要錯過。

(中時 )