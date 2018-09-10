《大佛》導演以無對白傾聽白冷圳之聲

2018年09月10日 18:42 中時 盧金足

台中市府新聞局10日與導演黃信堯共同發布《印樣白冷圳》紀錄片。（盧金足攝）

台中市新社區白冷圳灌溉工程設計者為日人磯田謙雄，該工程當時是亞洲地區長度最長，工程難度最高，以「倒虹吸管」原理所打造的灌溉水圳。台中市政府新聞局出品、曾以電影《大佛普拉斯》拿下金馬獎最佳新導演獎的黃信堯製作的紀錄片《印樣白冷圳》，而且以在台灣罕見「無對白」拍攝方式，採用高畫質4K拍攝技術，記錄這項重大工程。

位於台中大甲溪上游的白冷圳以「倒虹吸管」原理打造，是當時亞洲地區長度最長，工程難度最高的灌溉水圳，提供穩定充足的水源，成為培育新社農作物的基地。

金馬導演黃信堯在市府新聞局的支持下，拍攝紀錄片《印樣白冷圳》，運用在台灣罕見「無對白」式的拍攝方式，採用高畫質4K拍攝技術，記錄這項重大工程，自9月14日起巡迴北中南共放映5個場次，並將親自出席映後座談，未來也將委託國家圖書館代售藍光光碟，讓更多民眾認識「白冷圳」。

市府新聞局10日與導演黃信堯共同發布《印樣白冷圳》紀錄片，副市長林依瑩在新聞局副局長呂美莉、新社區長劉孟富的陪同下出席，市議員蘇慶雲也到場關心，一同與導演黃信堯為作品宣傳。

黃信堯表示，盼透過影片引領觀眾透過「凝視」影像與聲音，不僅關注水圳本身，更從大甲溪源頭合歡溪，展開一段水的公路旅行，重新詮釋「水」、「土地」與「人」之間的連結。

林依瑩指出，《印樣白冷圳》一片由市府新聞局出品，市長林佳龍非常支持拍片，這次市府與金馬獎導演黃信堯再次合作，期待好作品被大家看見；近年台中市治水有成，綠、柳川的成功經驗廣受矚目，但其實台中也有一項值得大家認識的水利工程，各界透過紀錄片更了解白冷圳，這部作品將讓大家看見台灣的生命力，並留下永久流傳的影像。

黃信堯說，拍片一開始原本只以白冷圳為主，但隨著拍片過程發現，白冷圳蘊養整個新社台地，故事豐富多元，溯源探尋水的來源，拍攝流水在深山與新社台地間的旅程，希望讓白冷圳從無機結構物，經過拍攝成為有機生命體。

「拍攝中最有趣的地方，就是探訪水源！」黃信堯表示，這段長達近17公里的路程，每到一處拍攝時，先沉澱心情聆聽當地的水聲、風聲，感受白冷圳帶給他的想像，水流經不同地形產生不同聲音、甚至連流動的樣子也不盡相同，靜下心來將會發現，白冷圳如同精靈般存在，因此全片也透過「無對白」式的拍攝手法呈現。

黃信堯感謝市府在紀錄片拍攝期間，尊重他的影片風格及創作方式，讓他有機會將實地觀察到的白冷圳呈現而出。

新聞局表示，日本建築師八田與一所興建的嘉南大圳，各界耳熟能詳，但台中也有一個非常偉大的白冷圳灌溉工程，設計者為磯田謙雄，這是當時亞洲地區長度最長，工程難度最高，以「倒虹吸管」原理所打造的灌溉水圳，為往後台灣各種花卉、經濟作物育苗改良奠基，孕育出全國知名的新社香菇、枇杷、葡萄、桃子、花卉等農產品。

(中時 )